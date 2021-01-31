《首爾歌謠大賞》：BTS捧6獎成贏家　定延歸隊同TWICE隊友領獎

韓國年度音樂盛事《第30屆首爾歌謠大賞》今晚在首爾奧林匹克公園體操競技場舉行，為防止疫情擴散，大會在現場做足防疫措施，演出環節均以錄播形式進行，而部分獎項亦不在現場頒發，得獎歌手改以影片發表感言。

女團TWICE先拔頭籌奪得「歌手獎」，去年10月因為健康問題而停工的定延亦有現身一起領獎，是她相隔逾3個月歸隊，成員多賢指2021年能夠以這麼好的獎作為開始感到很開心，能相隔多時以齊人陣容出席活動很開心，而去年是令人感到很無奈的一年，希望大家今年都幸福，也希望大家多多期待TWICE今後的活動。

而沒有到現場的男團防彈少年團（BTS）一連奪得「歌手獎」、「最佳數位音樂獎」、「最佳專輯獎」、「韓流特別獎」及最高榮譽的「大獎」，又與官方粉絲組織「ARMY」一同獲得「Whosfandom獎」，他們透過影片多謝粉絲，成員V說：「我們一直希望大家聽了我們的歌會感到快樂和得到安慰，能夠得到這個大獎真的很開心，今後我們也會努力寫更好的音樂給大家。」最後又不忘祝大家新年快樂。

至於Seventeen、Stray Kids、姜丹尼爾、TOMORROW X TOGETHER、IZ*ONE、ATEEZ、NU'EST、Oh My Girl、NCT 127及Monsta X同獲「歌手獎」，TREASURE、aespa與ENHYPEN則獲頒「新人獎」，TWICE的師妹ITZY就贏得「年度發現獎」。

以下是得獎名單

歌手獎：TWICE、Seventeen、Stray Kids、姜丹尼爾、TOMORROW X TOGETHER、IZ*ONE、ATEEZ、防彈少年團、NU'EST、Oh My Girl、NCT 127、Monsta X

R&B Hip Hop獎：Jessi

抒情歌獎：燦多

最佳原聲帶獎：趙正錫

最佳演歌獎：林英雄

最佳樂隊獎：LEENALCHI

最佳演出獎：(G)I-DLE、THE BOYZ

年度發現獎：ITZY

新人獎：TREASURE、aespa、ENHYPEN

最佳數位音樂獎：防彈少年團

最佳專輯獎：防彈少年團

Fan PD Artist獎：姜丹尼爾

WhosFandom獎：ARMY與防彈少年團

韓流特別獎：防彈少年團

人氣獎：林英雄

大獎：防彈少年團