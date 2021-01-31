藝人爆社交軟件趣事　蘇皓兒用呢招溝仔

最近掀起社交軟件轉會潮，唔少人都轉用新嘅社交軟件，一眾藝人過往都有唔少使用社交軟件嘅趣事，好似用MSN結識陌生人、WhatsApp Send錯Group等，同大家分享吓啦！

蘇皓兒：「我記得中學時玩MSN會離線狀態，扮冇開，但如果見到心儀嘅男仔，我就會即刻上線，扮大家好有緣分咁，然後就開始對話，不過我哋最後都冇一齊，因為呢招可能大家都用，所以唔係好Work！」

龔嘉欣：「試過傳錯相去唔同嘅Group度囉，因為之前冇刪除訊息同圖片功能嘛，好多時好多人同一時間傳訊息畀我，啲訊息一彈出嚟，我就會唔小心按錯咗入去，通常我傳錯咗都發現唔到，直至對方再覆我先知道。試過原本傳啲素顏食早餐嘅相畀屋企人睇，點知傳錯咗去劇集嘅演員Group度。不過我都唔介意嘅，因為公司同事都見過我素顏㗎啦。依家有咗刪除功能，都可以放心啲。」

吳沚默：「我曾經試傳錯Group，好尷尬，嗰次係因為有個出版社嘅同事，我已經同佢講咗好多次，啲嘢唔係咁寫，但佢依然寫錯，搞到我好忟憎，同佢講點解會寫成咁，係咪理解能力有問題，點知之後有同事打畀我，話我傳咗去老闆Group度，但我嗰陣已經刪除唔到，只好打番畀老闆解釋番，唔係話佢。」

衛詩：「好耐以前玩Social Media可以同好多人傾偈，記得試過有次有個男仔撩我傾偈，我同佢傾咗幾分鐘，之後佢想即刻同我見面，但佢喺美國，我喺香港，所以就見唔到，我好驚，可能佢係變態佬，覺得佢好心急！」