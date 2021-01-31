【「驚」傳不和】劉溫馨與胡定欣鬥戲　講明冇偈傾！

藝人劉溫馨於無綫新劇《白色強人II》內奉旨與胡定欣鬥戲：「今次呢個角色好強勢，對住咁多視帝及視后級嘅同事，準備一啲都唔可以兒戲。我同定欣有好多對立場面，所以我哋埋位前真係冇乜傾偈，等完成戲份先會交流，應該唔會被傳不和啩！」

當蔡思貝躍登視后、陳凱琳擁幸福家庭的同時，同屆港姐、賽前大熱最終「梗頸四」的劉溫馨，卻忙於為自己的理想爭取打拚！原來她的星夢源於經典內地劇《還珠格格》：「呢套劇可以話係陪住我成長，所以小學已經好想做演員。記得老師叫我哋寫篇文章講『我的理想』，我諗都冇諗就寫自己好想演戲，當時覺得機會好渺茫，但唔知點解咁有大志，立誓要向呢個目標進發！」

她有個「廿四孝婆婆」，為成全孫女的夙願，溫馨10歲時已出錢出力，讓她去接受模特兒課程訓練，最終不負眾望，考入中央戲劇學院，2008年更被選中擔任北京奧運火炬手，風頭一時無倆，但她卻選擇來港選美，未有考慮留在內地發展：「嗰時覺得依家唔選，老咗就冇機會。當時真係對自己好有信心，宣布賽果嗰刻覺得，我竟然冇份？但已成定局，都要接受！」

於圈中浮沉了7載，當身邊朋友都羨慕她可以實現理想的同時，她卻坦言仍在等待屬於自己的「機會」，過往即使覺得再累，也未有打算放棄，且不停在裝備自己，直到月前於劇集《香港愛情故事》與石修上演一段「爺孫戀」，終於開始獲得關注：「好多網民留言為我打氣，話好鍾意我嘅角色，都算係演戲以來回響最大嘅一次，有人仲覺得我終於捱出頭！坦白講呢個角色我都得來不易，起碼要經過試鏡，同埋首次做人媽媽有啲緊張，不過『老公』修哥真係好照顧我。（搵到代表作？）呢樣嘢唔係我講，應該係由觀眾去評價。」

場地提供：Da Filippo Trattoria