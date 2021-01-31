【追女抗衡？】畀3個陳生恰！宋熙年呻屋企冇碇企

陳智燊及宋熙年現時夫妻檔經營網上頻道，原來恩愛背後，他們常為工作及家庭吵架，但幸好大家很易放下！講到他們現育有2子，宋熙年即向老公「投訴」，現時她在家已地位不保，如果生多個女後更加要埋邊企，坦言對可會再生抱順其自然態度！

藝人陳智燊（Jason）及宋熙年（Sarah）是圈中模範夫婦，兩人離開無綫後，轉型為KOL經營網上頻道，常在網上拍片分享日常生活。Jason坦言網上平台有很大空間及自由度，Sarah就謂一開始曾遇困難，做開主持的她很易就會正經腔，故要調節。講到有指他們現時收入最高峰月賺60萬，Jason即笑言：「如果係真嘅話都幾好，可以做半年工作就休息。（最高峰試過賺幾多？）好難咁計，因為廣告係年計，但都開心嘅，多謝客戶咁錫我哋，啱啱都有個網購平台搵我哋合作。」

講到兩公婆日對夜對，連工作都是一起，可會增加拗撬機會？Sarah笑言兩人經常吵架：「其實唔可以話嗌交，係大家有各自諗法、發表意見，但好嘅係我哋好容易擺番低。（嗌交係為工作定係家庭？ ）都有啲，因為我哋對每個環節都好緊張。（邊個會主動氹番對方？）通常都係佢，同埋我有個缺點，就係我好容易唔記得咗啲嘢。」

現時兩人育有2子，Sarah沒好氣謂家中現有3個「陳生」激她，問到可會想生個女抗衡3男？她笑言：「我啱啱生咗幾個月，依家仲係經歷緊最辛苦嘅湊仔階段，所以唔好問我住。」Jason就謂：「依家湊2個小朋友，要好畀心機用好多時間同佢哋玩同教，所以要認真考慮下先。」Sarah續謂：「唔想生多個會忽略任何1個，所以順其自然啦，同埋如果第3個又係仔咁點？係咪要生4個？」她又乘機向老公扮喊「詐型」：「依家有2個仔我已經地位不保，唔好講女，我真係可以企埋一邊架啦。」

造型 : Cheryl YAM

服裝 : Tod's