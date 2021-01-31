二葉惠麻　扮豬食虎好難估

俗語有話：知人口面不知心！單憑外表，固然唔易睇透一個人嘅性格同想法，更何況係床上嘅表現同反應呢？正如今日介紹嘅青春美女二葉惠麻，個樣生得好似綿羊咁溫馴，但一上到床，表現卻判若兩人，實在估佢唔到！

今年22歲嘅惠麻，個樣生得清純又可愛，相當惹人好感。身材方面，阿妹嘅身高只得4呎10吋，屬於嬌俏型，而且皮白肉嫩，但有點令人懷疑，明明官方資料顯示佢嘅上圍有F Cup，但橫睇豎睇都唔似有咁大！雖然係咁，佢個胸形都算靚，加上兩粒乳點粉嫩，真係好誘人啊！

肉緊水分足

喺2020年8月正式出道嘅佢，同師姐桃乃木香奈一樣，入行前曾推出寫真映像作品，算得上係藝能人。話說回頭，阿妹之所以加入AV界，同佢師姐有莫大關係，原來佢一直好仰幕對方，後來從網站「桃乃木.com」見到有AV女優招募嘅消息，於是決定效法偶像。講真阿妹嘅AV演出有唔少亮點，一來出奇地敏感，畀男優撩動幾吓就會面都紅晒，仲會噴出大量泉水，二來面對男優嘅抽送，反應仲相當肉緊，嬌喘連連之餘，肉體仲會因快感太強而出現痙攣！另外，外表純情嘅佢，原來係前戲高手，好識得撩動男優嘅敏感處，而且舌技靈活，睇嚟阿妹好識得扮豬食老虎喎！

二葉惠麻

年齡：22歲

身高：4呎10呎

三圍：33-24-33