陳煒掛住拍拖唔理屋企人　陳展鵬最愛唱反調

視帝陳展鵬及陳煒今早現身北角某茶餐廳，為無綫新劇《黯夜守護者》拍攝外景，劇情交代陳煒的14歲兒子正值反叛期，兩母子因事嘈交有誤會，陳煒更出手摑仔，兒子最後憤怒離家出走，幸獲展鵬收留過夜，周圍搵仔的陳煒最終於茶餐廳跟兒子相會，但全程愁容滿面，非常擔憂！

受訪時，她不禁笑言：「真係好愁！今次有好多情感戲，後尾係有和解好番，成個轉變歷程都幾感動，真係對愈親嘅人就愈係有脾氣。」問到劇中做和事老、現實中育有萌B囡小豬比的展鵬是否提早感受小朋友的反叛期？他笑謂：「開始啦！『反叛』其實係一個形容詞，係小朋友成長必經階段，同佢哋溝通係好緊要。」

他更大爆囡囡現時是家中的管家婆，經常指揮父母清潔屋企，同時亦要爭住做小幫手，雖然他口說要全天候打掃好煩厭，但其實內心是冧爆，享受另類家庭樂：「佢覺得好好玩，做咩都學大人，最近佢開始戒奶樽，因為見大家都唔係飲奶樽，依家都學習緊點同小朋友相處。」因而令他回想起小時候跟父母「唱反調」：「細個唔知點解唔可以飲咁多汽水、食咁多糖，叫住唔好就愈食，後尾先知會咳死。」而陳煒就笑言年輕時甚少反叛，最曳只是掛住拍拖，當家人說話「耳邊風」。

新劇拍攝橫跨農曆新年，陳煒謂未知會否去男友家拜年，目前反而最希望抽時間去買條紅底底自旺一番：「新一年會買新內衣褲，但今年真係冇乜時間準備，拍劇都要拍到年三十晚，往年都會下廚。」至於展鵬就指已教定小豬比講新年賀詞兼做拜年手勢：「上年都唔係咁識，呢幾日有教佢講恭喜發財、身體健康，佢可以講到，只係講唔正，今年疫情關係可能未必去拜年，用1年時間Train，出年就補番2年嘅利是！」