內地狂吸金　陶大宇還神過肥年

長年香火鼎盛的龍母廟，星級信眾有袁詠儀及佘詩曼等，商演不斷的陶大宇日前亦專誠入廟參拜，期間見他與廟內出名解籤的珍姑交談，及後誠心上香及化寶，據知是該廟常客的他專誠去還神。

疫情令娛樂事業幾乎停擺，不少藝人收入大受影響，尤幸主攻內地市場的大宇多得神明庇佑，仍接到不少商演邀請，故他的起心肝，去年返內地乖乖隔離後，出關就狂接商演，留守3個月賺番夠本才返港過肥年，感恩工作不斷。

預告再有新搞作

早前為英皇及騰訊合作的網劇《女法醫JD》埋尾後，有傳他接演ViuTV新劇《大叔的愛》，最後揭盅卻是由黃德斌演出，原來大宇跟ViuTV有另一合作，問到詳細內容？他透過電話回覆東網說：「未落實唔講得住，《大》劇係有傾過，德斌演都係好好嘅人選。（合作唔成嘅原因？）萬事都有因果，順其自然！」提到日前被發現到龍母廟參拜，他說：「之前到廟拜太歲，嗰日係好日，所以去還神。（同珍姑傾咗好耐？）珍姑常有提點，係好好嘅指引！」

莊思敏參拜求子

龍母廟有「求子靈廟」之稱，故吸引了去年與台商Brian結婚的莊思敏前來求子。日前她獨自到廟參拜，可惜廟方因應疫情暫停開放放龍床的房間，一心摸龍床求子的她未能如願，只好改變攻略，誠心參拜作福，希望與老公早日造人成功以及事業暢旺，出鏡率爆燈！