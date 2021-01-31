好奇係人嘅天性，尤其喺性方面，難怪一眾性商品生產商總係各出奇謀，務求挑起消費者嘅「性趣」：有安全套品牌就出動人氣動漫角色嚟包裝產品，又有飛機杯名牌推出黃金紙巾盒嚟搶眼球，真係唔到你唔服！

萌味套套成熱話

安全套換上萌味十足嘅包裝，會唔會令人樂於使用？實在好難預估，但有樣嘢可以肯定，就係一定會喺網絡上掀起一番討論！話說早前有日本網民發現市面上有隻「紙盒人（ダンボー）安全套，忍唔住喺網上留言，大讚設計卡哇伊，隨即引嚟唔少人分享，網友「松黑藏」（松 クロ蔵）更加將安全套嘅包裝還原成紙盒人公仔。呢款安全套之所以突然爆紅，同「紙盒人」喺日本擁有超高人氣有關，原來呢個角色名叫「阿楞」，來自人氣動漫《四葉妹妹！》，憑住一副呆樣而成名。大家有冇興趣入手呢？

千萬純金紙巾盒

點解男人睇AV嗰陣總會有盒紙巾傍身？除咗為一旦流鼻血作準備，原來仲可以作為身份嘅象徵！事緣，憑生產J杯而聞名嘅TENGA，早前推出咗極為貴重嘅「黃金之TENGA紙巾盒」（黄金のTENGAティッシュケースが）。呢款紙巾盒以999純金打造，重達1公斤，可謂分量十足，價值高達1千萬日圓，仲要係全球限量一個，真係有錢都未必買到！再者，生產商講明呢款紙巾盒係用嚟作抽獎禮物，冇得買㗎！由依家到3月31日，只要轉貼官方Twitter關於呢個黃金紙巾盒嘅貼文，就會自動獲得抽獎資格，得獎者將於4月收到禮物，係咪好想參加呢？

加菲貓掀性幻想？

相信好多人都睇過《加菲貓》吧！有冇諗過呢隻肥貓竟然會同性癖好扯上關係？早前有位叫「acidrrainn」嘅女網民喺美國網絡社區Reddit發貼，聲稱自己因為加菲貓而同男友鬧交，令人摸不着頭緒。話說有次佢同男友作視像通話，無意中發現對方房間有好多巨乳同女性版嘅加菲貓相片，一問之下，先知男友對雌性加菲貓有性幻想，惟有喺網上問大家點樣解決。有人建議佢試吓將自己打扮到成身橙色，睇吓對方有咩反應……事隔幾日，呢位女網民更新貼文，話自己有同男友傾過，又試過角色扮演，但始終解決唔到問題喎，你又點睇呢？