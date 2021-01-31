婚後孖老公開Live　朱慧敏閃爆騷婚戒

藝人朱慧敏（Queenie）在本月24日下嫁心臟科權威陳良貴（Jason）醫生，今日一對新婚夫妻婚後首次開直播，分享幸福與喜悅，並預告之後會同大家交流關於身心健康的資訊。人逢喜事精神爽，兩人悉心打扮現身，心情大靚，又大晒婚禮後第一日片段，在該片中見Jason不斷追問老婆點解唔戴戒指，反應被網民笑指好似飲醉，十分搞笑。Queenie爆料，說之前老爺已把傳家之寶的戒指及婚戒交了給Jason，而Jason當場把戒指放在西裝褸褸袋，但之後他一度以為弄丟。在直播中Jason說戒指已安放家中，此時Queenie即亮出婚戒，笑說：「因為我要整蠱你，所以我帶咗出嚟！」隨即在鏡頭前戴上。

農曆新年將至，對於第一次派利是，2人都非常興奮。有網民問Queenie習慣被叫「陳太」未？佢表示：「要啲時間，好多謝有呢個福氣成為陳家嘅一分子，陳家上下都對我好好。」Jason亦即互冧：「多謝，我都好大福氣娶到你。」外，自爆一直是太太的粉絲，自己做實習醫生時，已收看對方主演的劇集《畢打自己人》：「當時覺得呢個女仔好得意！」而Queenie說感謝老公從冇因她是圈中人的身分而卻步，Jason說：「人無分貴賤、職業，最緊要係大家互相尊重。」和奶奶關係要好的Queenie，笑言會努力說服奶奶，希望兩婆媳一齊開Live，並大賣口乖佩服奶奶將家居整潔打理得好好，猶如一間名店，又讚她廚藝勁。