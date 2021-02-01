【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月二十庚辰金平日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、飾牆、平塗

忌：結網、鑽孔、詞訟

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊

甜言蜜語大派用場，可打動伴侶，令感情升溫。

金牛

運勢低迷，情緒易波動，宜獨處，免禍從口出。

雙子

事業運平平，倒不如趁愛情運強，約會另一半。

巨蟹

易惹緋聞、是非，謹言慎行，可避免得罪別人。

獅子

鬥志旺盛，就算職場上碰到棘手問題也不退縮。

處女

財運亨通，投資直覺敏銳，可放長線釣大魚。

天秤

賣力工作是好，但也要注重休息，免賠上健康。

天蠍

人緣不錯，出勤時或會遇見貴人，備受賞識。

人馬

有競爭才會進步，只要發揮出潛能，可獲佳績。

山羊

整體運勢向好，頭腦冷靜，複雜難題也能解決。

水瓶

亂說話易添麻煩，做好分內事，毋須奉承別人。

雙魚

心情差勁，說話要經大腦，以免破壞人際關係。

【生肖運程】

相沖生肖：狗（27歲）

旺弱指數：（升）鼠 人緣佳

（跌）狗 麻煩多

鼠

運勢升，人緣佳，真心待人可得到理想回應。

牛

審慎理財可防範金錢損失，卻不應斤斤計較。

虎

防人之心不可無！遇事勿逞強，宜靜觀其變。

兔

情緒容易暴躁，不好好控制自己，或會破財。

龍

社交能力強，好好經營人脈關係，有利事業。

蛇

為事業盡心盡力，進度理想，得到上司認可。

馬

人緣欠佳，易得罪朋友，慎防與伴侶陷入冷戰。

羊

工作效率高，不妨趁機檢討及重整財務狀況。

猴

內心不夠踏實，處事輕浮，遇到問題易放棄。

雞

工作暢順，縱然有點勞碌，但麻煩總可化解。

狗

是日沖煞，事業運平平，遇到麻煩要沉住氣！

豬

愛情運稍遜，伴侶較任性，心裏感到不是味兒。