東方日報C1：古巨基出關快閃　長髮似伊健

「絕世好爸」古巨基去年初為人父後，碰上全球疫情大爆發，為確保愛兒健康萬全，逾300日嚴格自我居家隔離，髮長及肩也懶理，不過據知他早前已首度破禁出關，家住中區的他被遇見快閃九龍區，不過行蹤神龍見首不見尾，要一睹「伊健版」基仔極艱難。

古巨基的囝囝Kuson已經1歲大，去年初新冠肺炎在全球爆發，基仔曾表示保護囝囝的安全是他與太太Lorraine的最大責任，故真的不敢冒任何風險，去年7月底基仔為繽FUN星網直播做嘉賓時，曾透露由去年2月開始兩公婆已自我在家中隔離，足不出戶半年，圈中不少藝人、朋友和粉絲都佩服他的耐力。據知他早前已經出關，被目睹在九龍區一座商業大廈現身。

有指他在Kuson出世時，已經向所屬的英皇娛樂請了半年假，之後因疫情未止再將假期延長半年，基仔覺得沒有任何事比兒子的健康更重要，他一直希望聽從醫生的建議，如果「本地零確診」達到28日安全期，他就可以出關，但隨着第4波疫情爆發，眼見情況嚴峻，確診數字一度創新高，基仔都大感無奈，明白到無法長年累月足不出戶，據知他在家中自我隔離約11個月後，早前終於出關，但在防疫方面絕不鬆懈。

推掉多個商演

因為閉關多時，基仔連頭髮也沒有修剪，長髮似足好友鄭伊健。而即使留在家中，基仔生活亦很忙碌，因為他與太太輪流照顧兒子，並每天為囝囝拍片記下其成長過程，而生活所需的日用品及食物都靠網購解決，為了防疫，他會小心處理網購物品，會先將速遞送到的貨品放在門外，待消毒後才放心拎入屋，連結婚6周年、他生日，都是在家中靜靜一家三口度過。雖然現已「破禁」出門，但如非必要他與太太亦盡量留在家中，其實內地、澳門、馬來西亞等地之前有多個商演、倒數活動力邀他演出，但他都推掉，因暫時想全天候照顧兒子，不想離開香港太久，而他一直主理其自家品牌及設計生意，在家工作時跟同事以電話、電腦進行視像會議。

基仔以往經常與圈中友人聚會，差不多成年冇見朋友的他，其實很掛住大家，但有感目前疫情反覆，他覺得聚會還是可免則免，因囝囝還細，他的顧慮較多。就基仔低調出關一事，經理人霍汶希（Mani）昨日說：「佢係有帶過BB去育嬰院，雖然佢出過街，但我知道佢都冇乜見人，如果唔係必要，做完嘢佢都拿拿臨返屋企，我都未見到佢，只係知佢啲頭髮好長。」Mani更爆基仔因疫情請假，連歌手合約也延長了。

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