香港郵政發行「歲次辛丑（牛年）」賀歲生肖郵票

【特約報道】迎辛丑牛年，香港郵政以「歲次辛丑（牛年）」為題發行賀歲生肖郵票。一套四枚郵票及郵票小型張展示了各式各樣以牛為造型的工藝品，以呼應健牛賀歲的主題，同時亦會推出以「巧鼠健牛」為題的十二生肖金銀郵票小型張。

四枚生肖郵票分別展示了黃楊木雕牛、紫砂素燒陶藝小牛、青銅牛及陶瓷牛，各擺件造型別致精美，背景配以不同的花卉，清貴典雅，同時富有各種吉祥寓意。郵票小型張則以健牛牧野為設計，展示了漆繪彩牛木雕，寓意新一年活力倍添、壯健如牛，背面配上良田莊稼、流水筒車、稻穗隨風搖曳的景致，象徵五穀豐登。是次生肖郵票系列亦帶來多款充滿賀年氣氛的特別郵品，包括絲綢郵票小型張、珍藏版首日封、套摺及利是封等，令人目不暇給。

特別郵票「十二生肖金銀郵票小型張－巧鼠健牛」

子鼠辭舊歲，丑牛賀新禧，十二生肖循環往復，生生不息，寓意歲歲平安，吉祥喜樂。香港郵政特別發行以「巧鼠健牛」為題的十二生肖金銀郵票小型張，生肖郵票上的巧鼠與健牛分別以銀箔和金片製作，熠熠生輝，氣派盡顯，順祝大眾來年如健牛般身體健康。

以「巧鼠健牛」為題的十二生肖金銀郵票小型張，用上了幻彩瑰麗的桃紅色背景，以炫目的圖案拼湊出花團錦簇的景象。小型張嵌上以銀箔燙印而成的「歲次庚子（鼠年）」郵票及以22K鍍金金片製成的「歲次辛丑（牛年）」郵票，面值各50元，並附有黃金成色證明書，熠熠生輝、氣派非凡，實為珍藏及送禮佳品。各集郵愛好者萬勿錯過。

由即日起，全線郵政局將發售「歲次辛丑（牛年）」首日封和「十二生肖金銀郵票小型張—巧鼠健牛」的正式紀念封。至於珍藏版的首日封及紀念封以及全新設計的2021年紀念封亦將於同日在各集郵局和網上購物坊「郵購網」（shopthrupost.hongkongpost.hk） 發售。

各郵政局由1月28八日起發售整套特別郵票及相關郵品（包括首日封、郵票、郵票小型張、絲綢郵票小型張、套摺、生肖紀念封、郵資已付生肖賀年卡、已蓋銷首日封、已蓋銷生肖紀念封、「心思心意郵票」小版張及利是封）。