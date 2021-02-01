台大專利研發「病毒崩」　媽媽必 Buy 親子防疫噴劑

【特約報道】港人受新病毒肆虐已達一年，但政府在控制疫情方面似乎仍未找到有效方法。復業無望令到百業呻苦，甚至難預見重回正常生活的日子，究竟這種生活還要維持多久?反而台灣在疫情中，能夠迅速抗疫，市民生活不用有限聚令，可以如常睇演唱會，生活早已回復正常，更令人羨慕的是台灣僅次於新西蘭成為全球「抗疫韌性排行榜」第2位，換言之是全球抗疫下最「安全」地方之一，反觀香港排第13位，港人每日都大量消耗口罩與消毒產品，更特別在網上搜尋台灣防疫用品，希望為家人找到用得更安心的產品，其中在台灣被譽為「媽媽聖品」，由台灣大學醫學院專利發明的「病毒崩」VirusBom，終於千呼萬喚之下正式「襲」港，助你守護全家人的健康。

香港正式有售 媽媽好幫手

一度秒搶熱賣的「病毒崩」，為台灣大學醫學院專利發明，並榮獲台灣「國家生技醫療品質銅獎」(防疫產品類)，台灣六大研究院及產品安全中心認證。

「病毒崩」是一種具有特殊氧化還原能力的分子酵素，只要病毒或細菌與它接觸，就會迅速崩解其結構而令病毒死亡，比起一般的酒精搓手液，需要約4分鐘才能有消毒效果，更加快捷和有效。

鄒醫生推介台灣消毒產品「病毒崩」

消毒產品質數參差，天一醫療機構主席及醫務總監鄒重璂表示最理想的消毒產品，要有3大重要元素，分別是：安全、可靠和快捷。鄒醫生推介來自台灣的消毒產品「病毒崩」。他謂：「它是一款採用人工酶造成的物理殺菌消毒產品，可以用在人體和物件上，殺菌功效快捷及安全。」