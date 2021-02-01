新派盆菜　滲日韓風味

今年團年飯或新年聚餐，和親友在家熱熱鬧鬧地食個盆菜，似乎是個不錯的選擇。坊間有很多創意設計的盆菜，既有日韓風格的出品，也有傳統盆菜的加強改良版，除了加添矜貴的食材，還有複雜的手工菜，大家可以慢慢揀到啱。

想品味異國風情的盆菜，尖沙咀蟹麵專門店上三兩就推出毛蟹花膠蟹粉龍蝦醬盆菜，盆內除有中式的傳統食材，配上貴價的元貝、花膠外，還特別加入自家製蟹粉和原隻北海道毛蟹，吃時蘸龍蝦醬，鮮味倍噌。盆菜專門店團園推出的花鳥風月和式盆菜，百分百選用日本菜式，日迷要留意。熱愛韓流又追求健康的你，新派韓式素菜館土生花以多款蔬菜和有意頭的韓食，炮製出清新的素‧聚滿盆，富代表性的韓式粉絲雜菜腐皮福袋代表招財、韓式年糕寓意快高長大和代表財運的蘿蔔餃子等，健康又好意頭。

本地薑方面，香港瑰麗酒店彤福軒的富貴盆菜，就有六頭南非鮑魚、日本宗谷元貝、黑豚釀金蠔、上湯焗龍蝦燜釀乳豬肘和雞湯蒸魚鰾等入饌，認真富貴。鼎爺私房菜則以多款手工菜作主角，花膠釀雲吞、肉蓉釀海參、花龍穿鳳翼、潮汕海蝦棗和順德煎釀鯪魚等多款美食，是食家之選。

沙田凱悅酒店沙田18的傳統真味外賣盆菜，除有多款傳統食材，較特別是加入用植物肉製作的素獅子頭和多款蔬菜，如低卡的羽衣甘藍用來配盆菜，感覺夠新穎。家上海的新春淮揚豐味盆菜，就加了鹹雞、醬鴨、小元蹄、百頁結、和上海年糕等淮揚美食，也有獨特風味。