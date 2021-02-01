情人節送禮冧至愛 　首選靚靚美妝精選

想揀一份精緻又有意義的禮物給女友/太太？各大美妝及香水品牌推出的節日限定或季度新品就最適合不過。（互聯網）

還有兩個星期就到情人節，男士們諗掂送咩畀愛侶未？未有心水的話，可以看看以下推薦清單！今次搜羅的都是女生最愛的美妝產品或香水，無論是當季新品或是節日限定都可以作為今年的紀念禮物，特別有意義。女士們睇完至少心中有數，知道另一半送咩畀自己；至於仲未脫單的靚女們，從中挑選一份送給自己也未嘗不可，就當氹吓自己，又或者乘機加強戰鬥力，等來年成功「出Pool」，遇到良緣！

巴黎純「唇」愛戀

今個情人節，YSL Beaute以神秘黑色Le Smoking配上誘人紅色晚裝裙的視覺衝擊幻化出2021情人節限定包裝，配上全新春夏系列POPPON’FRESH及YSL Beaute x Zoe Kravitz Red Stories系列限量彩妝，浪漫又高貴。「唇」的驚喜不止於此，YSL Beaute 2021全新系列Burning Chilis迷魅亮彩唇膏「告白唇膏」亦粉墨登場，以經典的金管包裝配上8款全新色調，讓女生在濃情一刻落下「甜蜜一吻」。

女神春日之選

Revlon推出3大春日色系唇妝及眼妝系列，包括由REVLON全球品牌大使Jessica親自設計的「Revlon x Jessica Jung限量版麗采唇膏」、亞洲限定「水光感唇釉」春日新色調#009閃漾玫瑰及春日電眼必備的「8色迷你眼影盤」全新粉紅色調#950蜜桃烏龍等，其中「Revlon x Jessica Jung限量版麗采唇膏」換上全新紅金色限量包裝，唇膏筒上更刻有 Jessica自家品牌Blanc & Eclare名字及其親筆簽名，而色號#030 Coral Eclare更由女神一手打造。

珍貴美麗回憶

NARS品牌創辦人兼創意總監François Nars以他的母親Claudette為靈感推出同名限量系列The Claudette Collection，把70年代母親所愛穿的連身裙上幸運草、蝴蝶、星星圖案製成產品包裝，充滿懷舊古典氣息。產品包括AUDACIOUS透薄霧面唇膏、AUDACIOUS唇膏、CLAUDETTE雙色胭脂盤和ST GERMAIN DES PRÉS眼影組合，更與《集合啦！動物森友會》聯乘推出獨家設計Face Stamps、背景圖案及時裝素材。

春日閃耀幻彩柔珠

法國嬌蘭GUERLAIN以珍珠作為靈感，推出全新幻彩柔珠春日彩妝系列，包括兩款全新Météorites幻彩流星彩妝粉─柔光炫珠及柔光嫣紅，以及為優雅的Rouge G寶石唇膏調製了兩款珠光唇色，更推出鋪滿顆顆圓渾珍珠的ROUGE G幻彩柔珠寶石唇膏盒作為相襯，精美無比。除春日限量版外，更推出全新星鑽摯愛ROUGE G寶石唇膏作為情人節別注版，不但在經典的造型上綴上閃爍耀眼的銀白石及以紅色水鑽匠心獨運堆砌出愛心圖案，連唇膏芯都刻滿了凹面的心形圖案，愛意滿滿。

甜蜜醉人香氣

法國香水品牌GOUTAL以品牌全亞洲No.1最暢銷的香水Petite Chérie為主調推出兩款限量情人節浪漫套裝，其中一款GOUTAL x Sweet Fashion House限量情人節法式甜品套裝，以甜蜜的法式馬卡龍（Macaron），把香氣由鼻子的香氣延展到味蕾。而另一款GOUTAL x Perrier-Jouët限量情人節香檳套裝，則混合了濃郁的花香與果香的香檳配上芬芳香氣，洋溢浪漫氛圍。店內設置GOUTAL禮贈體驗區，可免費挑選精美禮品包裝及提供刻字服務。

盈潤夢幻星塵

Fenty Beauty把經典的星塵炸彈3D流光唇釉升級，以全新純色奶油質地推出星塵炸彈濃彩盈潤唇釉系列，5款全新色號，光彩飽滿。節日之際，更以品牌明星產品星塵炸彈3D流光唇釉和星鑽炸彈3D高光粉餅組成新年流光春色禮盒（限量版），並配上全新色號，煥發新年新氣象。

伴隨花香的步伐

Dior把Miss Dior Rose N'Roses淡香薰以精巧易攜的走珠式設計亮相，優雅的玻璃瓶上透出少女心的粉色，瓶身綴上晶瑩剔透的滾珠，打造隨意、簡單輕便的香薰塗抹方式，方便隨時隨地塗抹或補塗，分量更精準、質感更輕盈、攜帶更方便。

甜蜜桃花妝容

benefit推出農曆新年限量版的Fortune Favors the Fabulous！完「眉」粉紅佳人套裝，在代表好運的大紅色的絨面化妝袋上綴上金色圓扣，打造仿牛鼻的設計。套裝內含4款人氣王牌彩妝產品，包括The POREfessional毛孔細緻霜、Precisely, My Brow立體塑形眉筆、Dandelion蒲公英胭脂蜜粉和California Kissing熱吻加州水潤唇膏（王牌22號復古紅色），助你打造粉嫩色調妝容。