度身訂造　另類賀年禮

到好友或至親家中拜年，大家可按對方的喜好選擇賀年禮物、投其所好，坊間亦特別推出不同種類的組合，惹味的醬汁、消滯的茶水湯品、應節的臘味或白米套裝都有，總有一款合親友心水。

手工辣醬

中環川菜餐廳麻辣燙推出集合3款新辣醬的賀年醬汁禮品套裝。陳皮辣椒醬選用10年陳皮加鮮四川指天椒混合，香辣有層次。鮑魚XO醬內有鮑魚、金華火腿、乾貝外，再加點四川花辣，鮮中帶麻。霸王特辣XO醬選用魔鬼辣椒，辣到噴火，最啱送給愛辣之人。

臘味套裝

高級粵菜館唐宮小聚推出的臘味四錦禮盒，除有生曬臘腸、膶腸臘肉和臘鴨脾外，還有全新的川麻辣臘腸，這款臘腸在土豬肉內加了特麻花椒、辣椒、桂板、八角、茴香和白酒等製作，一啖咬下去，香辣的紅油滲出來，辣中帶麻。禮盒內還有東北石板米杏毛氈袋等，隨時煲個臘味飯都得。

消滯茶湯

過年大吃大喝，又糖果又餅乾，日日大魚大肉，好易覺口乾舌燥。Fortnum ＆ Mason的農曆新年茶罐三重奏，內有經典伯爵茶、皇家茶和下午茶。若然對方愛茶，更可選擇配上鍍金茶罐和茶壼，金光閃閃氣派又喜慶，極具視覺效果。

新年有米

精品超市city'super今年有多款特別主題的賀年套裝，除有小食、蛋糕等主題，澱粉質之友絕不能錯過新花春國茉莉香米‧養生三色米禮盒，又或是有8款白米組合成的八代目儀兵衞料理米系列禮盒套裝，寓意新年有米、豐富足食。麵條控則可選擇多款日式和牛拉麵禮盒，無論是醬油、味噌都有得揀，包括新年吃得豐足。

湯品福袋

本地自家湯品品牌What The Soup推出限定新年開連超值福袋，內有5包湯品，包括羽衣甘藍白豆湯、牛肝菌蘑菇湯、港式羅宋湯、日式豚肉味噌湯及西班牙燻肉腸玉米南瓜湯，配合藜麥口味米餅，飽肚又健康。福袋內還有木匙、保溫袋和創意揮春，新年吃得太多，來一口無味精和無添加的湯品，即時滋潤。