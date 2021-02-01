湯汁是整個盆菜的靈魂
2021年02月01日 14:30
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(客戶提供)
【特約報道】當盆菜一邊加熱，水分一邊蒸發，同時湯汁便會愈來愈濃郁，重點是盆菜的擺放次序亦不能出錯，最底層一定要擺最能吸收醬汁的材料，例如：豬皮、蘿蔔、芋頭、蓮藕等，當上層肉類於湯汁散發精華，並滲透至下層時，一層層食落去，你會發現一層比一層更美味，此時再加入烏冬、即食麵、生菜，味道必定讓你們回味無窮。
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