湯汁是整個盆菜的靈魂

【特約報道】當盆菜一邊加熱，水分一邊蒸發，同時湯汁便會愈來愈濃郁，重點是盆菜的擺放次序亦不能出錯，最底層一定要擺最能吸收醬汁的材料，例如：豬皮、蘿蔔、芋頭、蓮藕等，當上層肉類於湯汁散發精華，並滲透至下層時，一層層食落去，你會發現一層比一層更美味，此時再加入烏冬、即食麵、生菜，味道必定讓你們回味無窮。

i)於購物車，輸入優惠代碼COUPON50，每單即減HK$50；

ii)門市自取盆菜，每盆再減HK$150；

iii)凡訂購2盆，即送農家雞一隻(價值HK$168) 或精裝飽魚2罐(價值HK$108)

另外，留意今次需要取貨前不少於24小時，經「黃金圍村盆菜」網頁落單先可以使用優惠啊！

自取優惠適用以下門市：

太子店：上海街707號 (近太子站C2出口)

油麻地店：上海街183號 (近油麻地站C2出口)

網站只適用於預訂盆菜，截單時間為每天晚上7時，即日及急單須致電門市（2381-3966）查詢

4-5位盆菜（門市自取優惠）

合家歡盆菜 HK$628

豪華雙鮑盆菜 HK$988

6-8位盆菜（門市自取優惠價）

合家歡盆菜 HK$798

豪華雙鮑盆菜 HK$1188

10-12位盆菜（門市自取優惠價）

合家歡盆菜 HK$998

豪華雙鮑盆菜 HK$1488