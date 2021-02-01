陳芳語力數《創造101》5宗罪　24小時CCTV拍攝零私隱

台灣發展的歌手陳芳語（Kimberley）年前因參加內地選秀節目《創造101》而人氣急升，近日她開直播大爆節目組黑幕，力數5宗罪！第1，她透露當時參賽的4個月內，全程被沒收手機，幾乎與外間失聯，有急事通訊均需申請，完全零自由！

第2，所有參賽者都需入住節目組提供的宿舍，每4個女生一間房，而且房內裝有24小時的CCTV，床邊甚至有攝錄機，私隱度極低！她續指因怕更衣時被拍下，故用帽將鏡頭蓋住，卻反被指罵，她說：「他們開會的時候點我的名字，說『陳芳語你覺得自己蓋攝像頭是好玩嗎？』，我就說『你覺得少看女生的身體是好玩的嗎？』，然後就說我頂嘴。」第3，她表示當時節目出街後，的確公開了某參賽者換衣服的片段，更能清楚看見其胸圍，怒斥節目沒有過濾畫面。

第4，本身是素食者的她事先與節目組表明飲食習慣，對方答應提供素食，最後卻提供兔肉，令她難以接受，餓足3日導致貧血要入3次急症室。

第5，作為澳洲籍馬來西亞華人的她，指與其他非中國籍的參賽者受到排擠。她表示當時非常灰心，經常希望及早淘汰，最終得償所願26名止步，令她鬆一口氣。