貓咪Mario勇闖狂怒世界

踏入2月，即是農曆新年快將來臨，想同親朋好友歡聚又想保持社交距離，最佳方法莫過於網上開團打機！適逢Super Mario系列35周年重頭作《超級瑪利歐3D世界＋狂怒世界》踏正大年初一（2月12日）推出，可供4人合作勇闖神秘的狂怒世界，各位想新年玩餐飽就萬勿錯過。

4人合作 打倒庫巴

Switch全新登場的《超級瑪利歐3D世界＋狂怒世界》，特別將Mario兩大冒險旅程合二為一，當中「3D世界」移植自Wii U同名作品，以「妖精國」為舞台，要玩家拯救被庫巴捉走的妖精公主。遊戲以3D動作方式進行，1~4位玩家可選用瑪利歐、路易吉、碧姬與奇諾比奧來闖關。

至於全新地圖「狂怒世界」，則由多個湖上島嶼的「貓咪國」構成，瑪利歐要收集太陽之力，以解除傳說道具巨型鈴鐺的封印，將狂怒庫巴打回原狀。不過玩家今次的夥伴是庫巴Jr.，他會幫助各位拿取道具及救援，還可騎上Plessie穿梭湖泊和沙灘等。

升級道具 快照模式

玩家在冒險途中可獲取不同道具，例如可變成貓咪爬牆和滑行、分身成二人行動等，Switch版更改良了移動速度和操控性，甚至支援陀螺儀體感操作。最特別是新增「快照模式」，可於單人遊玩時以多個角度拍攝照片，並可放大縮小或加入濾鏡。玩家還可另購amiibo提升遊玩性，例如使用「貓咪瑪利歐」amiibo可變身成無敵的白貓瑪利歐；使用「貓咪碧姬公主」amiibo則可觸發道具出現。

同場加映：瑪利歐主機送便攜包

除了新遊戲之外，任天堂同期加推Switch瑪利歐亮麗紅×亮麗藍主機組合，其主機、底座、Joy-Con手掣、腕帶和握把，均採用象徵瑪利歐的紅色和藍色設計。定價與原版主機一樣，還附送瑪利歐服飾圖案便攜包，以及螢幕保護貼，變相更抵玩。