靈感煮意︰【一盤過】檸檬蜜糖洋葱焗雞腿

減肥的最大敵人，不是美食，而是貪方便，特別現在這麼多外賣App，餓起來拿着手機，看着一堆美食照片，按幾個鍵，又是一餐。食物來到，不論分量或調味都超過所需，但為免浪費，結果還是吃下去。所以我在減肥時，最花時間去處理的，就是「方便」這個敵人。今集的《靈感煮意》，我將會教大家用一個焗盤，去做出低調味但惹味的「檸檬焗雞腿」，蔬菜方便可自由配搭，準備工夫才15分鐘，等吃前洗個澡，省錢又省卡路里，各位今晚試做啦！

材料（2人份）

雞錘 5隻

海鹽和黑胡椒 各1/2茶匙

雜乾香草 1 1/4茶匙（節目中用上迷迭香1/2茶匙、百里香1/2茶匙、牛至1/4茶匙）

紅洋葱 1個

鮮榨檸檬汁 2湯匙

蜜糖 2湯匙

海鹽 1/8茶匙

靈山小貼士︰如不預先煎，初焗加至15分鐘，二焗加至15至20分鐘，或至用牙籤刺進雞錘中間沒有血水全熟。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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