休團結束！C AllStar闊別3年再合體出新歌

組合C AllStar合體推出新歌《集合吧！地球保衛隊》，由於MV選在偏遠郊區拍攝，是以4位成員梁釗峰、陳健安（On仔）、SoulJase（何建曦）及DJ King（吳崇銘）與攝製隊在凌晨5時便已集合出發，不過因為很久沒有一起拍攝MV，所以大家都十分興奮，只是到了現場後大家都難忍睡魔，紛紛找地方小休，唯獨DJ King拿出手提電腦忙着製造電音。由於現場實際是個農場，所以4子午餐時都率先品嘗現場新鮮蔬菜，釗峰及On仔更拍攪笑食菜片段放在社交平台。

其實休團3年多的C AllStar 4子去年曾想過藉成團10周年重組，但當時各自有工作要忙，所以現在是最好時機。釗峰說：「自2017年10月紅館演唱會後正式休團，至今3年有多，經歷咗過去1年，今日不知明日事的感覺尤為強烈，就像歌名一樣，依家為信念再集合。」

On仔説：「大家都單飛一段時間，休團結束代表我哋依家開始做新歌，咁大家記得留意我哋之後密密做嘅新歌。」SoulJase説：「填詞人梁栢堅寫呢首歌嘅時候，靈感係來自達明一派1990年作品《十個救火的少年》，嗰啲少年因為某啲原因離開咗，如今因為某啲原因大家又集合啦。今日，佢哋都歸隊了，組成咗地球保衛隊。」釗峰指出今次MV合作班底很有親切感，導演就是曾為他拍過兩首歌《笑哈哈先⽣》、《佚名》MV的張傑邦，他說：「我喺MV入面係做一個斬柴佬，On仔演染布師，SoulJase演農夫，DJ King就演一個住喺客貨車嘅司機。」

MV內4子收到隨身攜帶的「傳呼機」呼喚後集合，然後原來另有10位少年少女也一同被召喚，代表由舊帶新傳承下去，呼應着歌詞「長命火就長命救，人在志在人就夠」，人齊了集合一起行下去。