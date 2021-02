韓國人氣女團BLACK PINK昨日舉行線上演唱會「YG PALM STAGE - 2021 BLACKPINK: THE SHOW」,吸引逾28萬觀眾收睇。4位成員以Hit歌《Kill This Love》揭開序幕,隨後又獻唱《How You Like That》、《Playing With Fire》、《Lovesick Girls》及《Whistle》等合共19曲。幾位成員又輪流作Solo演出,當中Jennie換上以玫瑰花裝飾的露肩裝,事後卻被內地網民取笑其髮型及打扮,同內地劇《西遊記》中身穿招牌紅色肚兜的紅孩兒撞Look,還笑指造型師的靈感應該是來自內地文化!