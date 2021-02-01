本日日本：「木」盡其用迷你酒店登場

位於岐阜縣高山市八軒町的國家級古蹟高山陣屋前方，剛有一間由舊高山信用金庫分店改裝而成、只有8間客房的小型酒店cup of tea ensemble開業。酒店由以打造21世紀可持續發展城市為目標的組織DONNA負責營運，其中一大賣點係找來當地已有百年歷史的家具生產商飛驒產業聯手合作，利用間伐材（使林木獲得充足陽光及樹根有擴展空間而砍掉的木材）及蓋房子用剩的木材，為酒店提供建築材料、家具及床架等，務求將不適合作為家具的木材物盡其用。你會看到將木材不規則組合而成的床架、將間伐材加上LED燈變成的光管、或將建房用剩的木材以圓筒形狀紮起來的桌子，並用上二手椅子。所有家具及床架均漆上了杮涉塗層，為房間帶來了統一風格。酒店分別有6間4人房及2間6人房，1樓的公用空間除了可以攤抖外，稍後亦會舉行讓旅客近距離認識當地人及樹木的活動或教室，令人相當期待。標準4人房房租每晚11,900日圓起（約HK$893）。

cup of tea ensemble

地址：岐阜縣高山市八軒町一丁目36番地

房租：標準4人房每晚11,900日圓起（約HK$893）