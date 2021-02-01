忙住做阿媽！孫燕姿爆仔女最愛唱歌跳舞

新加坡天后孫燕姿玩「突襲」推出新歌《餘額》，更是事隔19年一手包辦曲、詞部分，身處家鄉的她今日於網上舉行新歌發布會，甫開始就以廣東話自我介紹，問到推出創作新歌會否緊張？她搞笑說既期待又怕受傷害︰「都會緊張，還好目前的反應還不錯，有的覺得很清新、有的覺得很治愈，每個人都感覺不同。（好友五月天阿信第1個留言支持。）很意外！希望他留意歌詞，有朋友的支持很開心！」她又自爆其實想做創作歌手，但因為當明星已經要做很多事情，未能全心投入創作，疫情期間可以在家專注創作。問到甚麼時候再有新作品？她大賣關子：「請拭目以待！」

講到其20周年紀念巡迴演唱會本來去年開唱，但受疫情影響無奈取消，她坦言失望，更說如果安照原定計劃，現時應在世界各地表演︰「隔上一次演唱會已經是一段長時間，我和歌迷都非常期待，但沒關係，繼續往前走。（再舉辦巡演？）不知道今年能不能，不能確定時間，有機會的話會再看看。」雖然巡唱暫時擱置，但她就改變策略，毫無預告之下舉辦了2場線上音樂會。」

孫燕姿說在家抗疫期間除了創作之外，就是忙於湊小朋友，盡母親的責任，還發展自己的畫畫及剪頭髮興趣，更大爆平時經常與孩子在家開個唱，妹妹喜歡用燈照住自己唱歌、哥哥就一聽音樂會跳舞，記者打趣指一對仔女有遺傳到音樂天分，孫燕姿即笑返︰「沒有，談不上天分，只是興趣。（之後一齊唱歌？）小孩方面我比較保護。（小朋友有看過你演唱？）哥哥有，但因為現場太大聲有嚇到。」最後她提早跟香港Fans拜年，又不忘提醒要時刻注意衞生、做足防疫措施︰「上次來香港是2017年，正懷上第2胎，很想念咖喱魚蛋，希望大家在新一年過得很好，平安、健康。」