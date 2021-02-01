一夜成名！越南少女版章子怡清秀脫俗　仲似埋張栢芝

國際女星章子怡主演兼首部電視劇《上陽賦》早前開播，今個月就42歲嘅佢要「逆齡」26年，由15歲演起，被唔少網民批評唔合符情理！議論紛紛之際，網民就剿出近在越南就有位「少女版」章子怡，直言應該搵佢去演《上陽賦》囉！

呢位模特兒名叫「Minh Ha」，1999年出生，由20歲起開始做Model，曾覺得相貌唔係主流亞洲審美「標準」，唔夠人哋靚感到自卑，最後喺朋友鼓勵下逐漸學會愛惜自己。Minh Ha外表清秀脫俗、冷艷秀麗，散發着陣陣古典氣息，留有一把黑色秀髮，無論神韻同五官都同章子怡極之相似，更多咗份青春感，好多網民都認為應該搵佢去演年輕版，合符劇本15歲少女設定無縫接軌！

而「越南模特撞臉章子怡」更登上網絡熱搜，一夜爆紅嘅Minh Ha都留意到網上一片討論聲音，喺社交網截圖用越南文問大家：「誰可以跟我解釋，發生了甚麼事情？OMG！」佢亦留言多謝網民讚賞！有網民直言根本唔係似，而係一模一樣，「章子怡越南分怡」、「眉眼和嘴巴一模一樣，絕了」、「應該讓她來演《上陽賦》的前8集！」更有人覺得佢係章子怡同張栢芝混合體呀！