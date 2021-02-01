必搶！最強工裝版Chuck 70　

以重塑美式工裝而聞名於潮流界的Carhartt WIP（Work In Progress），自2017年起已經多次與Converse攜手推出過多對聯名鞋款；當中除了2018年9月合作一次是選擇One Star做主角之外，其餘雙方聯名合作基本上都必定是以Chuck 70為藍本，高筒及低筒版本都有出過，畢竟Converse最受歡迎就係Chuck 70，無理由要「鬥氣」專登揀冇人鍾意的款式來聯名。因此，今回兩個品牌再度聚頭合作，當然就是挑選最經典長青的人氣鞋款Chuck 70作主打，融入代表性工裝元素創新演繹成兩款搶手之作。

Carhartt WIP x Converse Chuck 70兩款設計分別取材自標誌性卡其色帆布（Hamilton Brown）及常見於Carhartt WIP系列的森林迷彩（Camo Olive）印花圖案。前者是Michigan Chore Coat及Double Knee Pants等服飾單品常用物料，而後者更自90年代開始就一直出現於Carhartt WIP不同單品之上，所以將兩者結合到Chuck 70鞋款就絕對是合情合理之選。鞋款所用的優質帆布鞋面有助增加耐用性，而Ortholite鞋墊亦可帶來更佳的緩衝舒適性，鞋舌更繡上Carhartt標籤凸顯聯名身份，去年錯過入手低筒版Chuck 70的工裝迷今次唔好再走寶！