牛年破太歲　狄以達黃大仙求神參拜

藝人狄以達一向篤信玄學風水，生肖屬龍的他於牛年會「破太歲」，擔心自身健康及發展，日前特別到香火鼎盛的黃大仙求神參拜，其好友、玄學師傅莫廸天，更助其一臂之力，為達仔選吉時吉位求籤、上香，及後更以其研發的易經塔羅牌來占卜未來新路向。達仔為求心安，原來每個月都會到廟宇上香作福，因為年前改名（原名狄易達）後，運程轉好更令他相信玄學這門法科。

達仔說：「由改名、改電話號碼，都令我都覺得好（運）咗，所以愈嚟愈信，可能人大咗，又有好多諗法，所以每個月都Keep住拜神，去龍母廟點塔香，又會問紫微斗數咁啦！」見達仔之前受到與前港姐陳曉華的緋聞問題困擾，問是否最想卜問感情問題？他說：「感情問題我唔擔心喎，最關心反而係自己事業，仲有父母嘅健康！（師傅有乜提點？）話我發展教育事業會好，好彩我喺事業方面，除幕前外仲有好多瓣數，好似開跳舞學校等，即使面對疫情，都可互補不足！」

之前有為無綫J2台節目擔任玄學風水顧問的莫師傅，當日提點達仔牛年會破太歲，加上新一年有不少計劃，故莫師傅特別為他抽塔羅牌、龜穀占卜和紫微斗數等分折如何攻守。入行12年的莫師傅稱：「除做電視節目，我喺廟街都有擺檔，近幾年又嚟咗黃大仙開檔，都係一個幾好嘅發展！」