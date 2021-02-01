Cammi稱遭禁錮兼冇拍拖　S先生晒親熱片反擊

𡃁模謝芷蕙（Cammi）被「前度」S先生追債80萬，Cammi反指對方求愛不遂，誣衊抹黑，稱沒有借過錢兼沒跟對方拍過拖，親熱照全是喝醉後才發生，自己全無印象，至於曾過數6萬元畀S先生，全因被對方禁錮嚇親才過數，又表示男方曾送名牌禮物，其中手錶應是A貨，她已棄掉。

對於Cammi的言論，S先生今接受訪問時，逐一反擊，首先被指兩人沒拍過拖，親熱行為全屬酒後糊塗並且經已「斷片」全部忘記，S先生發放了一條短片，並指屋內只有他與Cammi兩人，S先生表示：「當日係我發現佢約咗其他男人去廣州玩，佢向我道歉同主動錫我，根本完全冇飲過酒，唔係情侶點會主動去親熱呢？！」

而Cammi提到曾一度被禁錮，S先生亦道出另一版本，他謂：「佢嗰日同朋友一齊上嚟傾好和解內容，佢話會畀番80萬我，之後仲過咗6萬，但佢話戶口唔夠錢要問媽咪再攞，之後，我要睇佢嘅電話，拉扯期間，佢仲整傷我，之後走咗，我都有去樓下同啲警察講，佢哋仲送咗我去醫院。」

談到A貨表，S先生更大表無奈：「我以正價接近27萬喺錶行買呢隻錶，我有短訊證明，依家隻錶仲升緊值，佢亦都有戴隻表周圍去炫耀，點會喺A貨呢？！」