美艷迷人　內心邪惡到暈

好多男士都話港女女友好難招呼，少少事就會惹得佢哋發惡。AV業界資深人士神仙乙就話，識發惡都好過毫無反應似碌木，不過如果佢哋好似日本AV界嘅惡女咁，索得嚟又行為邪惡，最鍾意就係上床，男士們一定唔會投訴喇！

姣嗒朋友夫

喺KANBI出品嘅《女性主導NTR 強襲濃密中出》中，美艷迷人且身材火辣嘅米倉穗香，最鍾意就係嗒人老公！有一日，佢喺街上遇到舊同學沙紀同佢老公翔太由其他縣市返鄉探親，阿妹就扮晒好客咁邀請佢哋返屋企住幾日，順便敍舊。原來一切都係穗香嘅陰謀，佢趁沙紀唔為意就勾引其老公，喺阿妹嘅軟硬兼施下，翔太抵受唔住誘惑！後來穗香愈嚟愈大膽，匿喺餐枱下面為翔太吹奏，又趁沙紀去洗碗逼翔太喺走廊激戰！正當翔太享受呢段不倫關係時，沙紀收到好多翔太同穗香嘅情慾片段，搞到翔太被沙紀又打又鬧，原來場場激戰已經被穗香拍低晒，目的就係要破壞佢哋嘅夫妻關係，真係太可怕喇！

不能自拔

喺Premium推出嘅《融化在情婦沼澤...》入面，男職員俊介同女上司山岸逢花因為要合力搞份計劃書，所以相處大增，關係亦愈來愈好。而逢花表面上對俊介善解人意，而且相當好客，成日請對方返屋企食飯。有一晚，逢花主動勾引俊介，雖然俊介已經有家室，但係花妹實在太誘人，令俊介忍唔住上床瘋狂激戰！而逢花表現放蕩又投入，更加享受打真軍同中出收場，令俊介不能自拔，仲決定同老婆離婚！當佢諗住同逢花一齊生活，點知花妹表示只係逢場作戲，搞到俊介只得一場空！

色中餓鬼

Idepocket推出嘅《勾人老公癖好的惡女》，講述天海翼係一間大公司嘅接待員，外表端莊美麗又笑容滿面，但原來佢嘅內心不知幾咁邪惡！每次有其他公司嘅業務代表嚟到，就要求對方留低姓名同手提號碼，跟住佢會打電話約對方食飯，再扮醉強逼對方同自己去酒店開房。一入到房就大件事喇！因為翼妹可以話係色中餓鬼，唔理對方有冇家室，主動上陣瘋狂騎乘，而且一次未滿足，結果一晚要男方足足爆足8次之多！唔得？咁就唔使旨意返屋企！

簡評

所謂色字頭上一把刀，好多時男人面對女人嘅勾引都抵受唔住誘惑，今日介紹嘅惡女系列，就話畀大家知索女主動勾引可以出於邪惡內心，男人如果落搭分分鐘下場淒慘！喺3部作品中，本仙最鍾意米倉穗香主演嘅《女性主導NTR 強襲濃密中出》，一來阿妹人姣波正，身材火辣又白滑，二來劇情精彩，講穗香點樣勾引舊同學老公，仲連番背住好友同其老公秘密激戰，過程充滿偷情刺激！最後交代阿妹點樣破壞人家庭，劇情夠晒警世！