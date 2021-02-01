鄧洢玲遇客要求特別服務：指住下面要按某啲部位！

藝人鄧洢玲（阿旦）及阮德鏘晚上現身天后，拍攝網台節目《娛樂大叔第2季》，本集主題為「按摩」。阮德鏘甫見阿旦即笑言仰慕她很久：「知道佢識打格鬥，最想試吓男女混合雙打，全日畀佢鎖都得。雖然我有老婆，但為工作冇事嘅！」

談到揼骨，阮德鏘自爆試過「誤踩地雷」：「10幾年前喺北京拍嘢，自己鍾意揼骨，試過收到酒店派嘅按摩場所咭片，咪去試吓囉，點知打開門見到個豹紋（衫）姐姐，一睇就知唔對路，怕佢喺『雀仔街』行，最後畀錢打發，冇用服務。」

阿旦身為按摩店老闆娘，亦試過有「奇遇」：「係外籍遊客嚟嘅，佢入到嚟不斷彈鐘，話喺內地試過嘅按摩唔係咁，要按某啲部位，最後佢仲同其中一位女技師指住自己下面，我立即轉咗個男技師畀佢，點知畀佢拒絕，我惟有唔收錢，請佢離開。」

而疫情未見底、禁聚令繼續延長，阿旦坦誠仍有信心捱得過：「不過係流着淚咁捱。其實原本我打算初五啟市，依家咁惟有再擇日子、再作打算。咁嘅情形下惟有求神問卜，叫我靜心等待，下半年會轉好。」阮德鏘則指粵劇界也很無奈：「依家最搵錢嘅檔期都block晒，大家好耐都冇得演出。期間有同業試過以為『放行』，搭完台等，最終都要拆番啲布景，冇地方放惟有掉晒佢！」