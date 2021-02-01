秦昊接替黃曉明做《浪姐2》主持　李菲兒自爆被兇到驚

內地女星李菲兒在節目《乘風破浪的姐姐2》中與陳妍希、張馨予大談初入行拍劇的苦與樂，她憶述曾經與秦昊合作，初到片場看見對方時感到相當緊張，隨即走上前打招呼，更禮貌地問：「昊哥！一會兒可否一起對一對劇本？」當時秦昊瞪着雙眼看她，然後問她背熟劇本未？她表示背熟，秦昊竟說：「背熟就可以！一會我說甚麼你自然反應就好了！」李菲兒坦承即時嚇到語塞，默不作聲。幸而正式拍攝時，秦昊亦能帶她入戲，拍攝非常順利，令她鬆一口氣。

之前黃曉明、李菲兒一對「舊情人」因世紀同台搞到滿城風雨，就連曉明妻子Angelababy的舊史都被翻出，更與老公先後於社交平台澄清當年她並非「小三」，後來曉明索性退出節目！秦昊因接替他主持《浪姐2》而再次跟李菲兒合作，雖然他沒主持經驗，但之前在第一集中，就曾為太太伊能靜打氣。現場觀眾看過秦昊的表現後紛紛在網上留言稱讚，指他不尷尬，沒有冷場，大家起哄之下，他更興奮得高歌一曲！

另外，有指秦昊主演的電視劇《狂獵》將於3月在芒果台播出，故藉此提前宣傳。而他目前亦跟趙薇及王鷗拍攝劇集《學區房》，王鷗亦是《浪姐2》其中一個「姐姐」，相當有緣。