Adriana Chechik　三國混血兒　升級一姐

混血兒喺唔少人眼中都係型男索女,不過佢哋係咪特別標致?其他就唔敢講,但擁有三國血統嘅美國超人氣脫星Adriana Chechik,卻係混得出色兼有學識,加埋渾圓美股就最深得人心。

跳艷舞出身

邊個話脫星同艷舞女郎唔可以係學霸㗎?睇吓喺美國賓夕法尼亞州出生嘅Adriana Chechik,就會明白到做脫星同跳艷舞嘅女郎,都可以係學霸嚟。擁有英國、俄國及塞爾維亞血統嘅佢,因家境貧窮,自小就住喺寄養家庭,因為當時所住嘅家庭相當重視佢嘅學業,所以成績相當好。高中時期,佢認識咗一位脫衣舞女郎,因此佢經常到對方工作嘅夜店相聚。

高中畢業後,對方問佢點解唔試吓跳艷舞,咁咪可以解決經濟問題囉?Adriana Chechik稱當時一言驚醒夢中人,可以邊跳艷舞邊賺取大學學費。就係咁喺朋友介紹下,佢去咗一間夜店跳脫衣舞,同時喺大學修讀生物化學學位。自此佢便過住工讀生嘅生活,日頭讀書同做研究,夜晚喺夜店跳艷舞。佢坦言當時嘅生活雖然相當辛苦,但係最後能順利畢業而感到興奮。

勇奪大獎殊榮

雖然佢咁辛苦完成生物化學學位,但係大學畢業後,佢卻選擇投身四仔界。唔少人都覺得非常疑惑,佢坦言從事成人工作一直係佢嘅夢想,及至將近大學畢業時,佢獲得四仔經理人公司一份開放片約,意思係佢可以選擇喺未來一年內接受演出四仔嘅安排。一直以嚟都幻想以脫星為事業嘅佢,二話不說便簽下合約,並著名四仔片廠New Sensations演出成人短片,結果獲得熱烈反應。

同時吸引到另一間大型片廠New Sensations嘅留意,搵佢演出第二部作品《This is My First... A Gangbang》,更喺2015年嘅AVN頒獎禮獲提名「最佳多人性愛作品」。自此以後,佢頻頻喺四仔頒獎禮獲得多個「性愛技巧演出」獎項,2019年嘅XCRO頒獎禮更獲得超級脫星殊榮,奠定一姐地位!

Adriana Chechik唔單止床技出色,渾圓美股更係獲得「股神」嘅稱號,而佢亦相當識做,經常喺社交網享性感美股自拍相,當然唔少得火辣辣嘅新作片段啦!以佢咁強嘅號召力,作品想唔大賣都幾難呀!

Profile

出生日期:1991年11月4日

身高:157cm

三圍:32C-24-36