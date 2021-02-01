張文傑斥6位數搞眼鏡生意　與謝霆鋒駁火圓「打仔夢」

古天樂旗下武打男星張文傑，憑ViuTV劇集《地產仔》「鄧少」一角彈起，今年更踩入商界，花近6位數投資眼鏡生意。幕前陽剛硬朗的他，早前與謝霆鋒合作拍電影動作連場，過完戲癮，亦想過吓時尚癮，希望未來能擁有專屬的潮牌，於時尚界佔一席位！

張文傑入行20年，武指出身的他曾客串演出不少動作戲，直至2018年簽約古天樂的電影公司後，戲路愈來愈廣，去年於《地產仔》飾演圍村仔「鄧少」，亦正亦邪形象深入民心。劇中西裝披膊型到爆的他，現實中亦是潮人一名，自爆熱愛購物不惜花盡積蓄：「我好鍾意買嘢，衫、褲、波鞋、眼鏡都有，多到放滿全屋。（花費幾多？）冇計過，但我諗都可以話夠畀首期。」不過他表示所有戰利品均有穿着使用，並不會浪費，加上有升值潛力，故笑稱是能自控的購物狂。他有意將興趣發展成生意，與朋友合資大搞太陽眼鏡品牌，更包辦設計，他透露暫時以經營網店為主，希望能於4月面世，待生意上軌道，會進一步推出時裝。

向喜劇進軍

雖然投身時尚界，但他仍醉心演藝事業，自《地》劇後激發其喜劇細胞，希望向笑片方向發展：「以前我畀人嘅感覺比較壞、惡，但演完『鄧少』呢種輕鬆、有喜感嘅角色之後，我上咗癮。」他亦感嘆隨着年紀漸長體力大不如前，做笑匠未嘗不是新出路，但始終未忘「打仔夢」，慶幸最近仍有機會參與動作電影《怒火》，與拍檔謝霆鋒有連場槍戰及打戲，過足武打癮。