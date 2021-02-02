是日星玄

【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月二十一辛巳金定日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、祈福、移靈

忌：嫁娶、移居、出行

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、4、6、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊

雜務纏身，有勞而無功之象，處事要多予耐性。

金牛

愛情運強，心情暢快，工作效率也大大提升。

雙子

人氣旺，跟同事相處融洽，可發揮團隊精神。

巨蟹

事業運一般，處事要留意細節，性急易犯錯！

獅子

工作壓力大，易陷入人事糾紛，勿固執己見。

處女

情緒起伏，易因衝動而惹禍，單獨行事較佳。

天秤

對金錢的敏感度不足，消費時小心上當受騙。

天蠍

職場上遇到小阻滯，宜提起精神，耐心處理。

人馬

貴人帶挈，財運上升，善用人脈關係有着數。

山羊

行事宜審慎，尤其涉及金錢，更要提高警覺。

水瓶

人緣佳，工作上得貴人幫助，有力克服挑戰。

雙魚

思想上容易受負面情緒影響，處事略嫌拘謹。

【生肖運程】

相沖生肖：豬（26歲）

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）豬 財運弱

鼠

生活順暢，愛情運上升，但處理財務要審慎。

牛

工作運一般，倒不如早點放工，享受家庭樂。

虎

謀事應保持低調，盡可能不要介入人事爭端。

兔

心情差勁，容易與人吵架，對工作提不起勁。

龍

求財易踩陷阱，謹記光棍佬教仔，便宜莫貪！

蛇

真心待人，可提升工作運，貴人會出手相助。

馬

整體運氣上升，只要守規矩，麻煩將遠離你！

羊

偏財運帶來收入，但行事要果斷，切勿拖拉！

猴

適應力強，主動與人交流，求財可得到助力。

雞

事業有起色，但要注意飲食，以免病從口入。

狗

脾氣好，跟同事融洽相處，可發揮團隊力量。

豬

是日沖煞，求財有心無力，提防入不敷支。