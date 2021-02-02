東方日報C1：李佳芯堅決棄「巢」　死守疫區唔返歸

盛傳情變的「視后」李佳芯（Ali），始終不肯承認與拍拖6年的男友陳炳銓分手，有消息指男方挽救失敗，不時在社交網發文暗示感情已到盡頭；至於已搬離愛巢數月的Ali，即使租住的新居近日有多名保安確診新冠肺炎，亦堅拒搬回同居，完全撇清二人關係。

李佳芯與舞台劇出身的男友陳炳銓，本於西貢月租4萬元的獨立屋共賦同居，女方早前被發現突然搬離上址，遷往紅磡服務式住宅獨居，立即惹來分手傳言，而她解釋是方便工作，堅稱雙方感情沒有問題。不過，最近她雖已完成手頭上的工作，但仍沒有搬回愛巢，就算平日不用開工，亦留在家未有外出，相比以前有時間定必與男友放狗、行山不同，過着單身生活。

連日來只見Ali獨自一人駕車出入，或者在助手陪同下返家，從未見陳炳銓前來探望，不像往時管接管送，甚至近日其紅磡新居有5名保安確診新冠肺炎，她亦沒有「逃亡」返回愛巢，實在令人奇怪！等候期間，有一日她有事要返回電視城，雖然整日無所事事，但亦拖到黃昏才步出家門，然後直駛回公司，即使路程不遠亦未有趁機到西貢會男友，忙完工作即火速歸家。

晒相嘆冇路行

獨守空幃的陳炳銓，擺明冇心情見朋友，喜歡在社交網發文的他，僅上載自己留家的照片。前陣子被追問「分」訊時聲稱與Ali關係OK的他，可能知道「復合」無望，終按捺不住留言道出感受，並附上一張已無路可走的碼頭石壆照片：「Can't walk at the end of the road?Well,then swim.Even better~（去到道路的盡頭行唔到咪游囉！更好！）」字裏行間表現得十分無奈。當然Ali不會有反應，反而與陳是好友的崔碧珈經常為他的Post按讚，相當唔話得。

其實這段感情一直不被看好，被形容為「美女與野獸」之戀，可謂圈中數一數二的女尊男卑組合！但Ali未有理會外間閒言閒語，與男友共同進退，更愈住愈豪，搬到千萬獨立屋同居。前年她有傳因政見問題，事業出現前所未有的考驗，想不到連愛情亦起了變化！

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