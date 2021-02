東方日報C1：李佳芯堅決棄「巢」　死守疫區唔返歸

盛傳情變的「視后」李佳芯(Ali),始終不肯承認與拍拖6年的男友陳炳銓分手,有消息指男方挽救失敗,不時在社交網發文暗示感情已到盡頭;至於已搬離愛巢數月的Ali,即使租住的新居近日有多名保安確診新冠肺炎,亦堅拒搬回同居,完全撇清二人關係。

李佳芯與舞台劇出身的男友陳炳銓,本於西貢月租4萬元的獨立屋共賦同居,女方早前被發現突然搬離上址,遷往紅磡服務式住宅獨居,立即惹來分手傳言,而她解釋是方便工作,堅稱雙方感情沒有問題。不過,最近她雖已完成手頭上的工作,但仍沒有搬回愛巢,就算平日不用開工,亦留在家未有外出,相比以前有時間定必與男友放狗、行山不同,過着單身生活。

連日來只見Ali獨自一人駕車出入,或者在助手陪同下返家,從未見陳炳銓前來探望,不像往時管接管送,甚至近日其紅磡新居有5名保安確診新冠肺炎,她亦沒有「逃亡」返回愛巢,實在令人奇怪!等候期間,有一日她有事要返回電視城,雖然整日無所事事,但亦拖到黃昏才步出家門,然後直駛回公司,即使路程不遠亦未有趁機到西貢會男友,忙完工作即火速歸家。

晒相嘆冇路行

獨守空幃的陳炳銓,擺明冇心情見朋友,喜歡在社交網發文的他,僅上載自己留家的照片。前陣子被追問「分」訊時聲稱與Ali關係OK的他,可能知道「復合」無望,終按捺不住留言道出感受,並附上一張已無路可走的碼頭石壆照片:「Can't walk at the end of the road?Well,then swim.Even better~(去到道路的盡頭行唔到咪游囉!更好!)」字裏行間表現得十分無奈。當然Ali不會有反應,反而與陳是好友的崔碧珈經常為他的Post按讚,相當唔話得。

其實這段感情一直不被看好,被形容為「美女與野獸」之戀,可謂圈中數一數二的女尊男卑組合!但Ali未有理會外間閒言閒語,與男友共同進退,更愈住愈豪,搬到千萬獨立屋同居。前年她有傳因政見問題,事業出現前所未有的考驗,想不到連愛情亦起了變化!

