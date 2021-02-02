虐打前度消息傳出　Marilyn Manson被唱片公司炒魷

憑美劇《西部世界》（Westworld）走紅的美國女星伊芬麗歌活特（Evan Rachel Wood），早於2016年曾向自爆曾經被兩次性侵及虐待，其中更是被舊愛虐打及強姦。她一直沒有透露舊愛的身份，直至昨日她突然於社交網站留言虐待她的正就是前未婚夫搖滾男歌手「邪神」Marilyn Manson！

她於社交網站留言說：「虐待我嘅人就係Brian Warner，亦即係世界著名嘅Marilyn Manson。佢喺我仲年輕之時可怕地虐待咗我幾年。我被洗腦同被操控，我唔想再活喺報復、誹謗同敲詐之中。」她形容前度是危險人物。查實早於5年前她自爆被虐待時，外界已經傳過施虐者是Marilyn。不過去年他發聲明否認，並指前度有好多其他男友。而她亦曾多次讚賞過Marilyn。她們於2007年拍拖並於2010年訂婚，並於7個月後分手。與他拍拖時，她年僅19歲。

其實，伊雲在自爆被虐後，外間已經有傳Marilyn是虐待她的人，Marilyn去年曾發聲明否認，更指伊雲有很多其他男友，而伊雲亦曾多次公開讚揚Marilyn。她公開被Marilyn虐打多年後，有4名曾與他拍過拖的女子亦隨即於社交網指控被他虐打。而伊芬亦在社交網站轉載她們的指控。其中有1名女子Ashley Lindsay Morgan指曾遭他禁錮，她不獲准進食、睡覺或離開他的寓所。她更表示遭他用刀割以及火燒，並下令她帶一些納粹黨的紀念品給他，最終導致她患上創傷後遺症、焦慮症以及對夜間有恐懼。至於曾與Marilyn訂過婚的女星露絲麥高雲（Rose McGowan），亦有於社交網站留言支持伊芬以及其他受害女性。她暗示自己亦被他虐待：「要花數年時間才能從虐待中康復過來，我傳送力量給她們。就讓真相揭開。好讓復用開始。」露絲是#MeToo發起人之一，曾指控被荷里活監製Harvey Weinstein強姦。

伊芬以及4名女子指控被Marilyn虐打的消息傳出後，他即時遭所屬的Loma Vista Recordings唱片公司解約，雙方已合作6年。唱片公司指他們將不再為他最近推出的唱片宣傳以及未來再合作。而他在唱片公司官網的專頁亦已隨即被刪走。