2021情人節送禮攻略　訂購指定產品額外95折

【特約報道】一年一度2月14日情人節就到啦！今年適逢情人節撞正大年初三，如果唔想女朋友收到禮物之後嬲嬲豬，甚或是燶面兼赤口鬧大交，一定要緊貼小編嘅以下的情人節送禮攻略！小編最近訪問了身邊十多位朋友及同事，當中有曖昧期、熱戀期、穩定期及老夫老妻期，四個階段都有不同的送禮推介，就等小編過幾招畀你啦！

【送女生禮物：曖昧期】

如果正處於互相猜測對方心意的曖昧期，揀禮物要非常小心，一些會令對方感到負擔的鮮花、貴重飾物，或令對方覺得你別有用心的禮物都不適宜。因此可以考慮一下近年大熱的保鮮花/永生花，不單外形獨特有創意，而且環保，不需淋花便可長時間保存，質感睇落同鮮花無分別，仲可以避免對方有花粉症而引起不適，最緊要係女士收到後不會感到負擔，進可攻退可守。HTmall提供的款式包括520朵巨型玫瑰花熊、保鮮花藍牙喇叭、歐式保鮮花戒指盒、玫瑰保鮮花夜燈擺設、玫瑰保鮮花夜燈香薰加濕器、保鮮花鎖匙扣等等，可因應你們彼此相處狀態而揀哪一種款。

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【送女生禮物：熱戀期】

熱戀中的情侶，濃情化不開，當然想24小時分分秒秒都癡實對方，Staycation就一定啱晒你啦！HTmall最近推出香格里拉酒店Staycation系列，住宿套票更包括高達$1,000酒店消費額，等大家Staycation期間可以試下酒店的各式美饌。依家訂房仲會回贈$100購物金，優惠停不了！如果想超值一些，也有Condis康得思酒店包食包住包增值優惠，每位低至$654，二人世界，一邊浸浴一邊飲氣泡酒，可以放鬆下Chill下，2月7日前預訂，仲有95折，適用於港島香格里拉酒店、康得思酒店、香港皇家太平洋酒店、富豪香港酒店、富豪九龍酒店及六國酒店。

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【送女生禮物：穩定期】

這時候是想與對方追求一段細水長流的幸福時光，因為經過交往一段時間，對彼此也更加了解，此時也能抓住對方的喜好，送禮自然想將這份愛意延續到日常生活中，因此一份實用又貼心的禮物就是不二之選，像是 Dyson頭髮造型器就是不錯的選擇！試想想當每天整理頭髮造型時，都會不期然想起你的體貼與心思，吹送出的除了是暖風，其實還有你滿滿的甜蜜愛意，相信沒有人會不喜歡吧！

【送女生禮物：老夫老妻期】

結婚一段時間，可能事業穩定，小朋友也長大了，這時候要好好照顧太太的辛勞了，也許一張令人感到舒適的按摩椅是不錯的選擇。特別是Ogawa 2滿足足部按摩機+叻叻鬆 (星級版)，可以兩夫妻休息時，同一時間享受按摩體驗，適合不同人士不同部位的按摩需要，於HTmall選購，更可額外獲贈OGAWA Coollala 冷風機，價值 $1,580。