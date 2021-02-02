購物娛樂新體驗　大人細路各有各玩

踏入2月，有些小朋友已提早放農曆新年假期，終於可以脫離遙距上課模式，讓身心靈得到放鬆，爸媽想幫他們將積壓多時的精力釋放出來？The LOHAS康城最近新引入佔地近5,000平方呎的室內・冒險之島DOCODOCO，絕對是小跳豆放電的不二之選。此店是日本最先進的兒童室內遊樂場﹐結合最新數碼技術及實體兒童遊樂設施，使用了感測技術、投影技術、立體音響系統，以及即時動態捕捉技術，呈現多種全新的互動遊樂體驗，激發小朋友創意思維及想像。當中包括8大冒險遊戲，包括呱呱池塘、咕嚕叫廚房、嘩啦嘩啦瀑布、撲通泥灘等，各種新奇體驗，小朋友肯定樂而忘返。

小朋友玩得盡興，父母亦不需擔心自己會悶壞，事關The LOHAS康城正舉行康盛年年新春特「集」，雲集多個時下特色品牌及新潮應節食品攤檔，並配合商場可持續及健康理念，攤檔集合了各類型新潮、健康的賀年食品及禮品，應節佳餚丶甜點小食應有盡有，是農曆新年必到的辦年貨好去處。