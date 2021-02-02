【電視城4大打卡點】天台成御用Backdrop　馮盈盈高海寧呃Like勝地

無綫電視城雖然唔係人人都入得，但係入面環境係點，大家平時煲劇同睇綜藝時，都有機會睇到裏面嘅廬山真面目。因為你未必入得去，先至彌足珍貴，我哋就嚟睇吓電視城4大打卡點。

打卡點1.天台

電視城天台近年成為無綫打卡點首選地方，尤其係高海寧、馮盈盈、林夏薇......呢班成日上社交網嘅花旦、小花，就最愛喺天台留影呃Like。再加上好多跳樓、挾持人質、甚至係《學是學非》做實驗都會用到天台，點解？因為夠開揚同氣勢嘛，所以電視城天台真係成為打卡No.1。

打卡點2.Canteen

小生、花旦、台前幕後都係人，都要食飯醫肚嘅，所以電視城Canteen只要係無綫員工，就必留腳毛。Canteen外種咗唔少植物，大量綠化，喺陽光普照下，影相真係一流，仲有係唔少劇如《On Call 36小時》醫生食飯，都喺度取景，就地取材嘛！

打卡點3.古裝街

疫情嚴重，喺禁聚令下，好容易影響拍攝，不過電視城內有古裝街，無論古裝式民初劇，喺度拍就冇有怕，好似蕭正楠同湯洛雯擔正套《一笑渡凡間》咁，就大部分喺古裝街取景，再打吓卡，真係以為你返咗古代。

打卡點4.噴水池

電視城一廠門外有個大型噴水池，絕對係打卡勝地，一到台慶紅地氈，個噴水池就大派用場，夠Grand嘛，睇吓張曦雯係池邊翹住馬德鐘晒「祖莉腿」幾咁有畫面呀，難怪連小花曾淑雅都有喺度喪打卡啦！