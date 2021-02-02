宋仲基憔悴現身發布會　金泰璃晒肩甜笑谷戲

韓劇《太陽的後裔》的35歲男神宋仲基，前年與宋慧喬離婚後寄情工作，他與女星全汝彬合演的tvN新劇《Vincenzo》將於本月20日首播，至於他跟金泰璃合作的科幻片《勝利號》受疫情影響，去年數度延期，最終以約2.2億港元出售播映權予Netflix，並安排本周五上架。

宋仲基今日與金泰璃、陳善圭、劉海鎮及趙成熙導演舉行線上發布會為新片造勢，久未露面的宋仲基似乎較之前消瘦，顯得有點憔悴，而金泰璃則穿上粉色露肩裙甜笑合照，之後再換上白色恤衫參加發布會。宋仲基於2012年主演的韓片《狼少年之戀》亦是由趙成熙導演操刀，他表示當時獲悉對方已開始準備《勝利號》的劇本，覺得題材很新鮮亦很有趣，故當時未看到劇本前便已決定接拍。

影片故事背景設定在2092年，地球淪為一顆黯淡的星球，不久後將無法居住，而「勝利號」是眾多以打撈太空垃圾維生的宇宙船之一，宋仲基與金泰璃在執行任務期間無意中捲入危險交易。 影片製作費約1.7億港元，安排在Netflix上架，片商已穩袋約5,000萬港元。 此外，宋仲基與眾演員還一起拍攝寫真谷戲。