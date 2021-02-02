張栢芝真人騷失準　王菲好友公開寸：沒能力還不以為恥

內地真人騷節目《乘風破浪的姐姐2》集齊多位天后鬥生鬥死爭入女團，當中張栢芝因為solo演出表現失準、舞姿生硬而成為話題，更引出王菲好友、天后那英拋下一句「你別哭，我都沒投你票！」鏡頭前火藥味甚濃！不過原來鏡頭外同樣精彩，栢芝於節目中練舞橋段竟引來王菲嘅填詞人好友公開寸冇料！

王菲好友、作詞人「稻稻」於社交網發文，先係寫道：「我只想看那英和容祖兒組團作為中老年Twins出道，其他姐姐退下吧…」之後佢更轉發栢芝節目中練舞片段：「也不知道幹啥來的，划划水（即Hea）就能掙錢，還一堆人誇可愛，甚麼玩意兒？」稻稻又於留言中再踩多腳：「沒能力還不以為恥！」一席話即引來網友回應，不過之後稻稻已經刪文。

另外在最新一集中，栢芝主動提到「老、過氣」等問題，表示：「很多人都會說『她過氣了、老了』，但看完之後，我反而覺得很開心。你說我過氣了，就是我曾經享受過最好的時刻。所以我覺得人應該努力，時間不對做好自己，時間對的時候把握住機會。」有姐姐問栢芝可會否定自己？她說：「不會否定自己，這一行沒有自信，不管你多努力、多優秀、多漂亮都沒用。」