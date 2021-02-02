楊卓娜爆羅子溢變緊張大師　唔畀佢掂「小珍珠」？

藝人楊卓娜到新城受訪，在節目中大談人生體驗、家庭、工作等，問到她怎樣設計自己的人生？她笑言：「我人生冇設計，冇計劃就係最好嘅計劃，所有嘢都活在當下。」問到反而可會為囡囡設計人生？她坦言：「冇，佢嘅人生係屬於佢，我會陪伴佢成長頭嗰20年，會培育佢學唔同嘢，發掘唔同興趣，但之後就交返番佢自己選擇。」她又謂11歲的囡囡現時是青春期，但沒有反叛，反而很獨立、思想清晰，有自己方向。問到老公可錫晒囡囡這個「前世情人」？她笑言：「梗係有，爸爸成日話個女好可愛，不過我哋2個都錫。」

問到可有與妹妹楊茜堯交流湊B心得？她謂妹妹兩公婆現時不在港，又大爆妹夫羅子溢十分緊張：「依家由阿媽湊『小珍珠』，我埋去都唔畀，已經落閘，我前日去探佢哋，羅子溢即刻喺電話同我講『戴番口罩，唔好同我個女玩咁埋』，搞到我好大壓力，只可以影狗咁離遠影BB，但我都明嘅，依家疫情關係，佢哋都係留喺屋企，我個女有同小珍珠喺屋企爬，依家啲小朋友好慘，就算1歲都好似冇見過個世界咁，小珍珠佢哋都只係喺自己屋苑範圍行吓，但每日都有曬太陽。（妹妹會唔會冇咁緊張？）2個都有提我。」

她又謂希望他們兩公婆可以趕得及在新年前回港，問到他們可有掛住個女掛到喊？她表示：「唔知呀，實有嘅，始終離開咁耐，但佢哋兩公婆可以攬埋一齊喊，哈哈。」

另外，講到電台鄰近封區檢測的紅磡，她謂不太擔心：「生死有命，做好自己嘢就得，我都佛系㗎啦，希望大家身體健康，平安過新年。」