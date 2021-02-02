Nissan Elgrand Restyle　霸氣加持

新抵港的小改款Elgrand ，換上新設計面罩，更添氣勢。（方偉堅攝）

日產（Nissan）豪華7座位MPV Elgrand，多年來在造型設計上都是我行我素，正因這種忠於自我的態度，成就它有別於其他豪華MPV，展現出獨有個性。全新抵港小改款--Elgrand Restyle，在維持車系核心智能駕駛科技配置基礎下，換上新設計面罩及車廂布局，更顯霸氣。

輸港Elgrand備有250 Highway Star(入門版)及350 Highway Star (高階版)兩種型號。拍攝車為前者，雖屬車系入門級，但IVAM環視顯像、MOD動態探測、ION空氣淨化冷氣系統、中排大班座椅附小腿承托墊、特大雙電動天窗、遙控雙電動趟門以及18吋鋁金合輪圈等豪華配置全跟高階版睇齊。

規格表

車型：五門七座位MPV

引擎：直四

容積：2,488c.c.

最大馬力：170ps/5,600rpm

最大扭力：25.0kgm/3,900rpm

傳動：電子智能無段變速波箱附手動+/-

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：（前）獨立麥花臣式支柱、（後）獨立多連桿式

制動：（前/後）通風碟式

車身體積：4,965×1,850×1,815mm（長×闊×高）