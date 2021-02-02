東沖有料到：泰國人過農曆新年

對於泰國人來說，4月13日潑水節才是他們的新年，但他們對西曆及農曆新年也照單全收、普天同慶。

當地過農曆新年感覺較接近慶祝萬聖節的感覺，有特別炮製的應節衣服，而百貨商場亦會播放富中式情懷的賀年歌曲。

我在泰國生活了多年，最令我覺得Amazing的是當地人比香港、台灣甚至中國更熱烈地慶祝農曆新年，投入程度可媲美外國人慶祝萬聖節！例如接近過年時便有大量賀年衣服推出，款式大多是心口印有大大個福字、壽字或愉快吉祥等字句的T-shirt。但隨着時代進步，今年於網上亦有不少稍富特色的設計推出，但離不開以金紅色為主調，部分設計亦美輪美奐。

你可能嫌老套，但泰國人大都照單全收，每逢農曆新年都會着上身，以「人肉利是封」造型登場，絕對係蔚為奇觀。而這些賀年衣服幾乎都只穿數日，之後便不會翻穿，這無疑是商人一個賺錢好時機。

泰國的唐人街每年年初一及年初二都會舉行大型活動，但執筆之時未見有任何公布，最後會否因疫情關係而取消實在不得而知。無論如何，在此先預祝大家新年快樂！

胡慧沖