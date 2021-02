唔少人都覺得農曆新年係中國傳統節日,食嘅用嘅布置嘅都應該以中式為主,啱嘅!不過如果只限製食嘅款式咪隨時Miss咗好多美味之選,好似今年就有西式餐廳餅店推出農曆新年主題嘅西式蛋糕,吃貨總不能錯過吧!

超搶眼球好意頭

人氣創意藝術糕餅店Bombshell趁住牛年將至,由即日至2月28日(需於4天前預訂)推出多款賀年主題蛋糕來個「靈牛獻瑞」。以可愛小牛造型登場嘅Ox Bomb,以滿滿祝福為大家帶來天倫共聚嘅難忘時刻與佳節愉悅,更有祝賀至親福壽雙全、富貴滿堂之意。至於Bomb of Fortune,以象徵喜慶吉祥嘅奢華年桔為造型,寓意盡享健康與財富之意。而Bomb of Blossom則猶如綻放鮮花般滿載甜蜜與奢華;幾款甜點均有7吋、9吋及11吋之選,Bomb of Fortune更有5吋嘅選擇。至於同樣意頭十足的Bomb of Wealth、Bomb of Mountain Gold及Five Blessings Bomb雖然只有7吋裝,卻同樣賣相精美吸睛。所有限量賀年藝術甜點系列均滿載甜蜜滋味,包括利市糖、金幣朱古力、啫喱糖、芝麻糖、糖蓮子、糖蓮藕、大白兔糖、角仔、笑口棗等;或賀年牛油及咖啡曲奇、法式金融蛋糕、朱古力貝殼蛋糕、朱古力布朗尼;或雜錦啫喱糖、花生朱古力、啫喱豆、星形棉花糖等,滿有驚喜!

傳統年糕誘發靈感

備受城中型男淑女喜愛嘅人氣餅店當文歷餅店 by Dominique Ansel,今年也加入推出賀年糕餅嘅行列,於即日起推出首個農曆新年蛋糕系列,以年糕為靈感,創作出「桔星糕照──紅棗柑桔年糕磅蛋糕」。糯米磅蛋糕濕潤軟糯,富紅棗甜蜜味道之餘,配上清新糖漬柑桔,入口甜而不膩,以印有優雅傲翔嘅丹頂鶴禮盒盛載,別具幸福寓意,而盒蓋上嘅立體「春」字設計靈感來自傳統如意結,寓意迎春接福,牛年事事吉祥如意。此外,餅店還推出「柑桔芝士蛋糕流心朱古力」,鮮艷嘅橙紅色外形非常搶眼,入面係流心柑桔果醬,配上馬斯卡彭芝士朱古力餡,猶如品嘗住柑桔芝士蛋糕,既好看又美味。現時於店內購物滿HK$800,更可獲贈一套5個牛奶盒造型嘅限量版牛年利是封(數量有限,送完即止)。