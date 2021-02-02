唔少人都覺得農曆新年係中國傳統節日，食嘅用嘅布置嘅都應該以中式為主，啱嘅！不過如果只限製食嘅款式咪隨時Miss咗好多美味之選，好似今年就有西式餐廳餅店推出農曆新年主題嘅西式蛋糕，吃貨總不能錯過吧！

超搶眼球好意頭

人氣創意藝術糕餅店Bombshell趁住牛年將至，由即日至2月28日（需於4天前預訂）推出多款賀年主題蛋糕來個「靈牛獻瑞」。以可愛小牛造型登場嘅Ox Bomb，以滿滿祝福為大家帶來天倫共聚嘅難忘時刻與佳節愉悅，更有祝賀至親福壽雙全、富貴滿堂之意。至於Bomb of Fortune，以象徵喜慶吉祥嘅奢華年桔為造型，寓意盡享健康與財富之意。而Bomb of Blossom則猶如綻放鮮花般滿載甜蜜與奢華；幾款甜點均有7吋、9吋及11吋之選，Bomb of Fortune更有5吋嘅選擇。至於同樣意頭十足的Bomb of Wealth、Bomb of Mountain Gold及Five Blessings Bomb雖然只有7吋裝，卻同樣賣相精美吸睛。所有限量賀年藝術甜點系列均滿載甜蜜滋味，包括利市糖、金幣朱古力、啫喱糖、芝麻糖、糖蓮子、糖蓮藕、大白兔糖、角仔、笑口棗等；或賀年牛油及咖啡曲奇、法式金融蛋糕、朱古力貝殼蛋糕、朱古力布朗尼；或雜錦啫喱糖、花生朱古力、啫喱豆、星形棉花糖等，滿有驚喜！

傳統年糕誘發靈感

備受城中型男淑女喜愛嘅人氣餅店當文歷餅店 by Dominique Ansel，今年也加入推出賀年糕餅嘅行列，於即日起推出首個農曆新年蛋糕系列，以年糕為靈感，創作出「桔星糕照──紅棗柑桔年糕磅蛋糕」。糯米磅蛋糕濕潤軟糯，富紅棗甜蜜味道之餘，配上清新糖漬柑桔，入口甜而不膩，以印有優雅傲翔嘅丹頂鶴禮盒盛載，別具幸福寓意，而盒蓋上嘅立體「春」字設計靈感來自傳統如意結，寓意迎春接福，牛年事事吉祥如意。此外，餅店還推出「柑桔芝士蛋糕流心朱古力」，鮮艷嘅橙紅色外形非常搶眼，入面係流心柑桔果醬，配上馬斯卡彭芝士朱古力餡，猶如品嘗住柑桔芝士蛋糕，既好看又美味。現時於店內購物滿HK$800，更可獲贈一套5個牛奶盒造型嘅限量版牛年利是封（數量有限，送完即止）。