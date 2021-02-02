羊駝棉花棒 笑死無命賠！
2021年02月02日 17:00
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日本三洋Sanyo以羊駝作為旗下5款棉花棒的代言人，不同的造型相當搞鬼。（互聯網）
早前日本大阪站出現了搞怪的一幕，一條條的柱上印上了一支支羊駝模樣的棉花棒，非常搞怪！其實這是日本醫業品牌三洋Sanyo設計的一系列棉花棒，並找來了同樣軟綿綿的羊駝作為代言人，搞笑得來又異常合拍，只不過下次用棉花棒時想起這一幕，會不會有一點怪怪的感覺呢？
髪型大不同
5款不同的棉花棒「改造」成5種不同髮型的羊駝，第一款KODAWARI standard，是最基本款的棉花棒，但比正常的棉花棒減少了30%膠水，所以較為柔軟，適合沒有任何偏好的人，化成髮型蓬鬆的羊駝。第二款FUWA-FUWA cotton，比起第一款更蓬鬆，吸水力極好，適合喜歡使用大量棉花的人使用，化成了爆炸頭羊駝。
至於第三款YAWARAKA baby，細長又結實，設計給BB、小朋友、寵物使用，棉花量多棒頭柔軟且纖巧，很適合用於清理細小位置的灰塵、污垢，化成戴着廚師帽的羊駝。最後兩款是DECO-BOCO black和 DECO-BOCO white，黑、白兩色的三層螺旋狀棉花棒，棒頭紮實，溝槽能穩穩的抓住污垢，適用於清潔耳朵等小地方，化成造型新潮的羊駝。以上5款棉花棒除了在日本全國售賣店有售外，亦於不同的網站出售，有興趣購買可以到官網 https://bit.ly/2MdGT7Z 了解詳情。