羊駝棉花棒　笑死無命賠！

早前日本大阪站出現了搞怪的一幕，一條條的柱上印上了一支支羊駝模樣的棉花棒，非常搞怪！其實這是日本醫業品牌三洋Sanyo設計的一系列棉花棒，並找來了同樣軟綿綿的羊駝作為代言人，搞笑得來又異常合拍，只不過下次用棉花棒時想起這一幕，會不會有一點怪怪的感覺呢？

髪型大不同

5款不同的棉花棒「改造」成5種不同髮型的羊駝，第一款KODAWARI standard，是最基本款的棉花棒，但比正常的棉花棒減少了30%膠水，所以較為柔軟，適合沒有任何偏好的人，化成髮型蓬鬆的羊駝。第二款FUWA-FUWA cotton，比起第一款更蓬鬆，吸水力極好，適合喜歡使用大量棉花的人使用，化成了爆炸頭羊駝。