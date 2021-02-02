【無綫御用外籍演員】易宇航放棄德國家族醫院來港追夢

無綫外籍演員可能你會即時諗起河國榮，不過佢就已經離咗巢喇！而新一代上位外籍演員就有佢易宇航（Julian Benedikt Gaertner），佢已經先後參演過《降魔的2.0》、《飛虎之雷霆極戰》、《那些我愛過的人》《愛·回家之開心速遞》等劇集，其中《降魔的2.0》中演大話魔比利最搶鏡，令觀眾留下深刻印象！但其實易宇航背景一啲都唔惹小，一心成為演員嘅佢決心放棄德國家族經營嘅醫院來港追夢。而佢早年佢就憑《血路》獲得洛杉磯電影獎及Oniros Film Awards最佳男配角獎項，演技早已獲得認可！

由陳貝兒、林溥來（Patrick Sir）主持的TVB新節目《尋找家香味》早前訪問咗易宇航，於德國慕尼黑長大嘅佢，家族喺當地經營耳鼻喉專科醫院，祖父同父親都係醫生，而佢自13歲起就喺醫院幫手，父母都希望佢子承父業，偏偏佢就不安於現狀，更於一次挪威旅行中改變佢嘅一生，當時佢見到一班中國人玩紙牌，被中國文化深深吸引，所以於19歲嗰年隻身嚟到香港讀大學，喺男生宿舍學識流利廣東話，之後繼續留喺香港發展追逐演員夢。

居港11年嘅易宇航熱愛本土文化，最鍾意食茶餐廳嘅鹹蛋肉餅飯同鳳爪，佢笑言連外國朋友都覺得佢癡咗線，竟然鍾意食鳳爪！講到德國同香港文化差異，佢就話「德國人比較循規蹈矩，一日只會做一件事，就可以放鬆，但香港就唔係，每日可以做十件唔同嘅事，好鍾意呢種生活模式。」未來易宇航仍然會留喺香港發展，佢已經視呢度為第二個家，精通5種語言嘅佢，最想就係製作德國同香港合拍作，作為兩邊溝通橋樑，繼續向住夢想進發。