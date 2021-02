歌手杜麗莎(Teresa)現時於多倫多,疫情期間,她經常都會開Live,發放正能量為大家打氣。昨日(1號)是其丈夫Andreas生日,Teresa就於社交平台上載唱歌片送給老公,二人一起36年,但仍然相當恩愛!

Teresa唱得非常肉緊,唱出歌詞中不停重覆的「Yor've made me so very happy」,老公相當受落,二人High爆又攬又錫又摸下巴,Andreas相當開心,既飲紅酒,之後又除下眼鏡配合搞氣氛,最後更Sweet爆咀嘴,眼見都覺得又冧又開心!