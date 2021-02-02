完全球迷向　NBA手機保護殼

受疫情影響，政府「封框」，籃球迷無波打，惟有睇NBA望梅止渴，再唔係買啲NBA配件一樣得。愛與不同單位合作的配件品牌CASETiFY，最近就與NBA聯乘推出一系列iPhone保護殼，當中包括滿布Jerry West運球剪影的Logoman Medley Case、採用黑色荔枝皮仿籃球質感的NBA Basketball Case及印滿各隊會徽的NBA Mania Case等。而為了紀念CASETiFY的10周年誌慶，還有一款以Larry O'Brien冠軍獎盃為設計靈感的限量版「Trophy Case」，以18K金製成並印有10周年紀念標誌，達114g重量更為手機提供強大保護。

除了手機保護殼，是次聯乘產品還有二合一手機支架、MagSafe無線充電板等，別具紀念價值。NBA x CASETiFY系列產品將於2月18日於官網開售，每賣出一件，廠方均會把當中5％金額直接捐贈予國際慈善組織KABOOM!，推動其建設兒童遊樂場，變相幫籃球迷做埋善事，值得支持。

要保護手機，除了機殼，芒貼都唔少得，由Belkin推出的UltraGlass保護貼專為iPhone 12而設，物料為德製鋁矽酸鋰 (LAS) 玻璃，強度比鋼化玻璃強2倍，並經過雙向側面濾鏡處理，進一步提升用戶私隱。