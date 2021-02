影帝梁家輝尋日迎來63歲生日,細女梁靜曦(Nikkie)喺社交網晒出多張父女合照,為爸爸慶生。幾乎每張相中,兩父女都親密面貼面,攬到實一實,相當溫馨。其中一張相更係全家福,見梁家輝拖住太太江嘉年,而兩個女則企喺旁邊翹住父母手,一家四口十分幸福。Nikkie仲留言向爸爸送祝福:「Happy Birthday to the best daddy in the world!!!! I love you so so much!!!!(祝世界上最好的爸爸生日快樂!!!!我非常愛你!!!!)」